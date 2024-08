„Z naší strany slušná první třetina, ale bohužel totální střelecká impotence. Začátek druhé třetiny jsme nechytili, na prvních deset minut jsme z toho úplně vypadli. Byli jsme za to potrestaní, po zbytek utkání jsme se tlačili do střeleckých pozic, i šance jsme měli, ale bohužel nám to tam nepadalo. Alespoň v závěru jsme prolomili střeleckou smůlu. Jsou tam věci, které chceme vidět, ale shořeli jsme v produkitivitě," řekl pro klubový web Daniel Tvrzník, asistent litoměřického trenéra Jana Nedvěda.

Litoměřice se celé utkání snažily marně najít recept na výborně chytajícího Pavla Jekela. Jeho kouzlo zlomil v 51. minutě Filip Kuťák, který dostal na levý kruh přihrávku zpoza branky a zacílil nad levý beton Pavla Jekela. Kuťák pouze snížil na 1:2, další šance už domácí nevyužili.

„Bylo důležité, že jsme ubránili první třetinu, kde byl soupeř o něco lepší. Měli lepší pohyb, hráli aktivní forčekink a nám to dělalo trochu problém. Ve druhé třetině jsme zlepšili pohyb a začali jsme se více tlačit do brány. Trochu jsme domácí přehrávali, dali jsme z toho dva góly. Třetí třetina zase vyrovnaná, dostali jsme náhodný gól, ale dělali jsme na konci zbytečné fauly. Brankář předvedl výborný výkon a hráči byli obětaví. Je to pro nás cenné vítězství," podotkl chomutovský kouč Petr Martínek.

HC Stadion Litoměřice - HC Piráti Chomutov 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 51. Kuťák (Ton, Pajer) – 23. Hübl (Berka, Kadeřávek), 40. Fronk (Hübl,Kadeřávek). Rozhodčí: Valda, Wagner – Beneš, Kettner. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 686. Průběh utkání: 0:2, 1:2.

Litoměřice: Michajlov – Štibingr, Žovinec (C), Černohorský, Klikorka, Tomek, Jebavý, Žižka – Bernovský, Kuťák, Ton – Sihvonen, Plos, Chlubna – Costa (A), Žmola, Kordule (A) – Pajer, Fábry, Pospíšil.