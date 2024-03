Fantazie! Hokejisté Litoměřic zdolali před beznadějně vyprodanou Kalich Arenou Zlín 4:1 a v semifinálové sérii vedou 3:2 na zápasy. Už ve čtvrtek budou mít na Valašsku první mečbol, pokud by ho nezvládli proměnit, rozhodne sobotní sedmý duel opět na severu Čech.

Hokejisté Litoměřic - ilustrační foto. | Foto: hclitomerice.cz

Zaplněné tribuny navnadil už v polovině sedmé minuty Jakub Tůma. Ještě lépe se Severočechům dýchalo z kraje druhé periody, kdy se dvakrát prosadil Kale Costa. Třetí třetinu sice zahájil gól Sadovikova, jenž rozsekl v prodloužení zápas číslo čtyři, ovšem pět minut před koncem poslal litoměřickou halu do extáze Sihvonen.

"Bylo to další krásné, těžké utkání play-off. Obě strany měly opatrný začátek, jsme rádi za to, že jsme dali góly, a že bodovali hráči, kteří v poslední době moc nebodují. Je to strašně důležité," pravil po utkání František Ptáček, asistent hlavního kouče Miroslava Přerosta. "Tým byl obětavý, gólman předvedl parádní výkon a na konci jsme zaslouženě vyhráli," dodal nadšeně.

Kališníky čeká plná hala a jasný cíl: Konečně vyhrát sérii v play-off

Kališníci, kteří si před play-off přáli konečně vyhrát alespoň jednu sérii ve vyřazovacích bojích mimo předkola, tak stojí na prahu bitev o zlato, v nichž už čeká Vsetín. Stačí jim k tomu jediná výhra! Zápas číslo šest startuje ve Zlíně ve čtvrtek v 17.30, případné sedmé klání by se hrálo v Litoměřicích v sobotu od pěti odpoledne.