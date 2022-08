„Vyrovnaný zápas. Tomáš Král byl rozdílovým hráčem. Klasické přípravné bojovné utkání. S některými pasážemi můžeme být spokojení, ale občas se tam objeví hrozné věci, co se týče jak systému, tak individuálních chyb. Pořád je to ale příprava a stále je na čem pracovat,“ hodnotil vítězství 3:1 trenér litoměřického Stadionu Daniel Tvrzník.

„Zápas, který byl pro nás těžký, se musel lidem líbit. Ústí je kvalitní soupeř, který v minulé sezóně hrál první ligu, což je znát, protože jim tam zůstalo spoustu hráčů. Věřím, že to pro nás bude jeden z těch top týmů, se kterými se budeme potkávat. Z naší strany to byl povedený výkon až na pár momentů, kdy jsme soupeře pustili do hry. Je potřeba si uvědomit, že při vedení 4:1 stačí takto vyhrát, nemusíme dát osm gólů. Tím jsme Slovan trochu pustili do hry, ale jinak jsme podle mě byli lepší a zaslouženě vyhráli, řekl po derby chomutovský kouč Kamil Koláček.

„Z našeho pohledu byli domácí o malinko lepší – o dva góly – nicméně nás trochu zradila produktivita, protože hlavně ve třetí třetině jsme si vytvořili poměrně dost šancí, ale už jsme jenom doháněli třígólovou ztrátu. Teď jsme ukončili objemové období, kdy jsme hodně trénovali, což bylo na hráčích trochu vidět,“ přidal svůj pohled Jan Čaloun, trenér nováčka 2. ligy.

Hokej, letní příprava 2022:

Stadion Litoměřice - Slavia Praha 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 6. Guman (Kuťák), 19. Marcel (Kuťák), 58. Procházka (Guman) – 52. Mrňa (Petrov, Poletín).

Rozhodčí: Folk, Biedermann – Lauko, Povová. Vyloučení:6:5. Využití: 1:0.

HC Stadion Litoměřice: Král – Výtisk, Němec, Marcel, Šindelek, Hampl, Černohorský, Kovář – Procházka, Kracík, Guman – Válek, Kuťák, Jícha – Zabloudil, Vitouch, Jiruš – Cikhart, Pártl, Slavíček Trenér: Miroslav Přerost



Piráti Chomutov - Slovan Ústí nad Labem 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Kostourek (Mála), 23. Mežnar (Kostourek, Seemann), 27. Lukeš (Hübl), 36. Mála (Havel, Ferbas) – 34. Costa (Damašek, Bartoň), 56. Sýkora (Daniel, Kordule).

Rozhodčí: Žižka – Pěkný, Tichý. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:0.

Piráti Chomutov: Běhula – Charousek, F. Hynek, Seemann, Ferbas, Žižka, Havel, Pavlát – Lukeš, Hübl, Zajíček, Kostourek, Mežnar, Mála, Chrpa, Chlouba, Príhoda, Černý.

HC Slovan Ústí nad Labem: Cikánek – Vacík, Drtina, Šefl, Trefný, Klatt, Funk, Bartoň – Tůma, Roubík, Rudovský, Kordule, Daniel, Sýkora, Smola, Costa, Damašek, Svoboda, Kučera, Bartoš.