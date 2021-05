Za HC Stadion Litoměřice odpovídal šéftrenér mládeže Vladimír Domin.

Jak se podle vás dotkne pandemie covidu sportování mládeže? Nebojíte se, že některé děti se ke sportu už nevrátí?

Současná situace, která s přestávkami trvá už 12 měsíců je označená celosvětově jako pandemie. To znamená, výjimečná situace, kterou se rozhodli zodpovědní lidé v této republice řešit, tím, že děti budou sedět doma. Co to znamená pro lední hokej, který je kolektivní hrou, když se nesmí sportovat ve skupině? Totální kolaps.Nemůžeme pořádat kolektivní tréninky, nehrají se žádné amatérské, žákovské, dorostenecké a juniorské soutěže. Celý náš realizační tým se snaží, dělat všechno proto, aby nikdo neskončil . Bez požadovaného počtu dětí nelze v budoucnu odehrát žádný zápas ani hrát soutěže.

Máte už nějaké náznaky, jak to bude ve vašem oddíle? A jak se snažíte dětem současnou situaci vynahrazovat?

Samozřejmě, že se snažíme celou situaci odpovědně řešit. Je to pro nás všechny velká výzva, kterou si z nás nikdo před Covidem19 nedokázal připustit, že by se mohla někdy stát. Naši trenéři připravují týdenní tréninkové plány, pořádáme výzvy mezi dětmi, svaz ledního hokeje vyhlásil v období prosince i individuální dovednostní soutěže mezi kluby. Náš klub v období listopadu až do konce února měl pronajatou venkovní ledovou plochu v Povrlech, kde jsme organizovali individuální tréninky. Dalším zpestřením díky počasí bylo bruslení na zamrzlých rybnících. Jsme neustále v kontaktu s hráči a jejich rodiči, pořádáme jednou týdně online hovory. Natáčíme pro ně video tréninky, které mají velký ohlas. Vylepšujeme a optimalizujeme tréninkové jednotky. Pozitivně podporujeme hlavně rodiče, kteří jsou už hodně unavení, ale dobře víme, že bez nich nezmůžeme nic. Upřímně se těším, až všechno jednou skončí, až se všichni sejdeme na společných trénincích a budeme se snažit všechno dohonit. Chceme vidět světlo na konci tunelu.

Může covid ovlivnit i příliv sponzorů pro mládež? Spoléháte jen na sponzory, nebo pokrýváte příjmy mládeže jinak (třeba z dotací, či z příspěvků města, kraje apod.)?

Covid 19 může ovlivnit spoustu věcí. V současné době nejvyšší částka je dotace z města Litoměřice, poté MŠMT, Český svaz ledního hokeje a v minulých letech i Ústecký kraj. Jsou tam samozřejmě i podnikatelé, např. Gardenline letos zaplatil dresy pro mládež.

Jaké má vaše mládež zázemí a kolik máte k dispozici trenérů? Jsou mezi nimi i profi trenéři?

Náš klub má v Litoměřicích úžasné podmínky a zázemí. Vše máme „pod jednou střechou“ naše hala patří celorepublikově k velkému nadstandardu. Realizační tým se skládá ze dvou profitrenérů a z deseti trenérů, kteří chodí po práci pomáhat.

Jaká je konkurence v náborech do ostatních sportovních klubů v regionu? Zkuste na otázku odpovědět ať už z pozice různých sportovních odvětví, nebo mezi jednotlivými kluby ve stejném sportu…

Nábory jsou „alfa-omega“ našeho klubu, za normální situace je děláme dvakrát do roka. Dále pořádáme víkendové kurzy bruslení. Jako ostatní sporty se také v přípravce věnujeme rozvoji všeobecných pohybových schopností. Naší specifičností je pohyb na bruslích a tím se zásadně lišíme od ostatních sportů. Takže konkurenci od ostatních sportů nepociťujeme. Lední hokej má velkou tradici a v našem městě Litoměřice patří k vyhlášené značce kvality. Reprezentujeme naše město v regionu i celorepublikově. Náš klub historicky vychoval spoustu skvělých hokejistů, kteří se hrdě hlásí k našemu klubu a městu.

AUTOŘI: JAKUB VÍTEK, DANIEL BRZÁK