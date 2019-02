Litoměřice – Prosincová bitva o hokejového krále severu s ústeckým Slovanem poslouží i dobré věci. V rámci celoligové akce Charitativní týden WSM Ligy se v sobotu 3. prosince v Kalich Aréně pořádá sbírka zimního oblečení pro litoměřický Klokánek (Fond ohrožených dětí).

HC Stadion Litoměřice | Foto: archiv

Zároveň se sbírkou poběží i aukce, ve které si mohou zájemci vydražit například večeři s litoměřickým brankářem Jaroslavem Pavelkou a spoustu dalších zajímavých hokejových relikvií a zážitků. Aukce budou probíhat na www.sportovniaukce.cz od 3. 12. – 10. 12. 2016 .



O CO SE JEDNÁ?

Jak už vyplývá z názvu, Charitativní týden WSM Ligy je akce na prvoligových stadionech, která si dává za cíl prostřednictvím peněžních i hmotných sbírek pomoci osobám, které neměly v životě tolik štěstí. Vše bude probíhat od 3. 12. do 10. 12. 2016, přičemž v Litoměřicích se uskuteční právě 3. prosince, kdy do Kalich Arény zavítá ústecký Slovan.



JAK MŮŽETE POMOCI?

U vchodů do Kalich Arény budou připraveny boxy, do kterých mohou fanoušci vkládat bundy, tenisky, brusle či jiné kusy zimního oblečení v dětských i dospělých velikostech, které se rozhodnou Klokánku věnovat.



Souběžně se sbírkou oblečení bude probíhat i peněžní aukce, ve které jsou pro fanoušky přichystány velmi zajímavé ceny.

Do akce se navíc zapojí i samotní hráči. Za každý vstřelený gól a asistenci přibude na konto Klokánku drobná finanční částka. Po skončení celé akce předá klub Klokánku šek na vybranou částku a sami hráči předají vybrané předměty dětem.

V sobotu by tedy měli fanoušci přijít do Kalich Arény nejen podpořit kališníky v souboji s velkým rivalem, ale také děti z litoměřického Klokánku.



Citujme slogan celé akce: „Ukažme, že naše srdce bije nejen pro hokej, ale i pro dobrou věc."

Co můžete získat?

●Podepsanou hokejku Davida Švagrovského.

●Večeři s Jaroslavem Pavelkou.

●Den s A týmem – výherce bude trávit celý zápasový den s hráči. Od ranního srazu až po večerní příjezd z Třebíče. Bude moci nahlédnout do zákulisí hokejového klubu, jak se hráči připravují na zápas a být s nimi na střídačce.

Miroslav Kejmar