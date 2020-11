Náznaky zkrácení základní části byly už na začátku týdne, na čtvrteční videokonferenci se pro nový model soutěže vyjádřily dvě třetiny klubů. Byly mezi nimi také Ústí nad Labem a Litoměřice.

"Termínová listina je už tak dost narvaná. Když vezmeme v potaz, že třeba Třebíč má teprve dva zápasy, a měla by jich odehrát ještě 49, nedalo by se to stihnout. Proto jsme byli jasně pro variantu dvoukolového hracího systému," řekl sportovní ředitel litoměřického Stadionu Jan Fišera.

Podobně reagoval i sportovní jednatel Slovanu Ústí nad Labem Jan Čaloun. "Měsíc se nehrálo, už není tolik volných termínů, aby se ve tříkolovém modelu stihlo všechno dohrát, takže jsme hlasovali pro dvoukolový formát a následné play-off."

Právě nedostatek termínů byl podle tiskového mluvčího Českého svazu ledního hokeje Zdeňka Zikmunda důvodem, proč prezident Českého hokeje Tomáš Král rozhodl o změně. "Vedení Českého hokeje požádá na základě rozhodnutí klubů o udělení výjimky pro pokračování Chance ligy po 20.listopadu," dodal Zikmund pro server hokej.cz k výsledkům jednání klubů.

V Ústí nad Labem se tak po víkendu znovu začne připravovat ledová plocha, Slovan zatím trénuje v azylu v Teplicích. "Od pondělí začneme opět mrazit, led bychom měli mít zhruba do deseti dnů," reagoval Jan Čaloun. "Podle mého odhadu začneme hrát mezi 21. a 30. listopadem," uzavřel.

Ústečtí hokejisté mají zatím na 11. příčce odehraných sedm duelů, Litoměřice jich stihly šest a jsou třinácté.