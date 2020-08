„Cílem přijatého modelu je zohlednit dopady pandemie na hokejovou sezónu a vytvořit předpoklady pro dohrání soutěže včetně stanovení pořadí i v případě, že by část zápasů musela být kvůli karanténním opatřením odložena nebo by nebyla sehrána vůbec,“ stojí v oficiálním prohlášení.

KAŽDÝ S KAŽDÝM TŘIKRÁT

Nově se v základní části utkají všechny týmy mezi sebou třikrát. V praxi to znamená, že s polovinou soupeřů bude hrát každý tým dvakrát doma a jednou venku a s polovinou opačně. Po 51 kolech postoupí čtyři nejlepší přímo do play-off, týmy na 5. 12. místě půjdou do předkola, z nějž vzejdou zbylí čtyři čtvrtfinalisté. Mužstvům na 13. až 18. příčce sezóna skončí.

„Podle návrhu klubů a s přihlédnutím k mimořádným okolnostem, které sezónu doprovázejí, bude Chance liga v ročníku 2020/21 nesestupová,“ uvádí se dále.

V předkole se týmy utkají na tři vítězné zápasy, od čtvrtfinále jsou k postupu zapotřebí čtyři výhry. Vítěz play-off postoupí do extraligy pro příští ročník.

JAK PŘI KARANTÉNĚ?

„Podmínkou postupu do další fáze soutěže bude, aby mužstvo sehrálo v její základní části alespoň polovinu utkání. Zápasy základní části, které nebude možné vzhledem ke karanténním opatřením sehrát podle rozpisu, se musí uskutečnit do čtyřiceti dnů po původním termínu, jinak budou považovány za nesehrané,“ uvádí svaz opatření.

„V případě, že některé z mužstev nesehraje v základní části všechna utkání, do tabulky mu bude započítán průměrný bodový zisk. Zápasy play off, které nebude možné kvůli karanténním opatřením sehrát vůbec, budou kontumovány s tím, že pokud by se opatření týkala obou zúčastněných mužstev, může být série rozhodnutím sportovně-technické komise ČSLH zkrácena. V případě, že by musela být předčasně ukončena celá vyřazovací část, právo postupu do Tipsport extraligy v sezóně 2021/22 získá klub, který dosáhl nejlepšího umístění v základní části a ke dni ukončení soutěže nebyl vyřazen z play off,“ dodává se.