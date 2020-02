Po reprezentační přestávce se opět roztáčí kolotoč hokejové Chance ligy. Litoměřice čekají dva domácí zápasy, nejprve vyzvou ve středu Havířov.

Hokejisté Stadion Litoměřice | Foto: Deník / Karel Pech

S ním má družina Davida Bruka a Daniela Tvrzníka zatím vyrovnanou bilanci, ani jednou ale letos nevyhrál domácí tým. „Věřím, že to konečně zlomíme a doma uspějeme,“ řekl druhý jmenovaný. „Je to hodně organizovaný tým bez větších hvězd, který se opírá o vynikající výkony brankáře Stezky,“ popsal soupeře, který zavítá do Kalich arény ve středu v 17.30.