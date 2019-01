Litoměřice - Kališníci se vydali do Českých Budějovic, kde začínala série tří venkovních utkání v řadě. Zápas v Budvar Aréně nezačal pro Kališníky dobře a po první třetině šli do šatny s dvoubrankovým mankem. To se jim ani ve druhé dvacetiminutovce nepodařilo smazat, naopak stále narůstalo.

V brance Českobudějovických se letos poprvé představil David Gába. Jihočeši začali i díky početní výhodě aktivně, ale tlak Strakovy formace úvodní brankou neskončil. I hosté zahrozili díky přesilovkám, ale dvacetiletý mladík v domácí svatyni všechny ošemetné situace vyřešil. První branka padla na konci patnácté minuty.Luboš Robsi to z rohu kluziště namířil až před branku, kde protlačil kotouč za záda brankáře Krále. Krátce před závěrem první části byla Budvar aréna podruhé na nohou. Punčochářovo nahození v přesilovce před Králem šikovně tečovalMichal Šviháleka bylo to 2:0.

V úvodu druhé periody měl gól na holi Heřman, ale přihrávka od Straky před prázdnou branku byla nepřesná. Druhá domácí formace však nemusela smutnit dlouho. O chvíli později Straka vysunul do úniku Nouzu, ten si položil brankáře Krále, ale kotouč do branky nedostal. Puk však zůstal volný na brankovišti, kde ho do sítě v poklidu dokleplMartin Heřman. Uběhla další minuta a půl a Budvar aréna už si pomalu žádala pátý gól. V přesilovce totižJosef Strakana nic nečekal a přes klubko hráčů prostřelil Krále počtvrté. Motor hrál v pohodě a diváci se dobře bavili. Potěšit je musel svým výkonem i David Gába, který si počínal hodně jistě. Po druhé části vedla Rosolova parta o čtyři góly.

Závěrečná třetina už se nesla částečně v duchu exhibice. Hrálo se v poklidném tempu, domácí se nikam nehnali a Litoměřice věděly, že se domů budou vracet bez bodového zisku. Pátý gól padl v 51. minutě a byla to branka výstavní. Straka v přesilovce klasicky hledal před brankou Nouzu, ten ještě posunul kotouč naMartina Heřmana, jenž do prázdné branky zvýšil náskok Motoru. Záhy ještě krásnou střelou trefil Rob spojnici. Částečně smutný mohl být nakonec David Gába, který pět minut před koncem přišel o čisté konto. Litoměřice v přesilovce vykombinovaly domácí obranu aMartin Procházkastřílel do skoro odkryté branky. Dvě minuty před koncem ještě v další přesilovce snížil střelou z mezikružíJiří Rys, ale to bylo ze strany hostů vše. Motor tak porazil Litoměřice 5:2 a přiblížil se jim v tabulce na dva body.





Ohlasy trenérů:

Petr Rosol (ČEZ Motor České Budějovice): „Na Litoměřice jsme se připravovali, jelikož hrají výborně, hlavně jejich první útok, který dělá většinu výsledků. Pětapadesát minut jsme hráli perfektní hokej, závěr jsme si ale zbytečnými vyloučeními pokazili, přestali jsme bruslit a inkasovali dva góly. Naše výhra je každopádně zasloužená. Gába chytal při své premiéře velmi dobře. Pokud bude v sobotu zdravý, znovu nastoupí."

Daniel Tvrzník (HC Stadion Litoměřice): „Svými individuálními chybami jsme domácím nabídli laciné góly. Důslednost, která nás v minulých utkáních zdobila, tentokrát chyběla. I když jsme se na oslabení připravovali, špatně jsme je odbránili. Určitě to byl z naší strany nepovedený zápas."

České Budějovice - Litoměřice 5:2

Branky a nahrávky: 15. Rob, 19. Švihálek (Punčochář, Kuchejda), 24. Heřman (Nouza, Straka), 25. Straka (Růžička), 51. Heřman (Nouza, Straka) – 56. Procházka (Švagrovský, Plášil), 58. Rys (Kalla, Krstev). Rozhodčí: Petružálek – Rozlílek, Belko. Vyloučení: 8:6. Využití: 3:2. Diváci: 3945. Střely na branku: 30:31. Průběh utkání: 5:0, 5:2.

ČEZ Motor České Budějovice: Gába – Punčochář, Vráblík, Růžička, Mucha, Chmelíř, Semrád, Parýzek – Kuchejda, Pajič (37. Přibyl), Švihálek – Nouza, Straka, Heřman – Marek, Rob, Boháč - od 52. navíc Švec a Vaniš.

HC Stadion Litoměřice: Král – Krstev, Šulc, Plášil, Míka, D. Bílek, Špelda, Kolář – Rys, Kalla, V. Bílek -Procházka, Novák, Švagrovský - Schwamberger, Černoch, Doležal - Brandejský.





Další výsledky:

PIRÁTI CHOMUTOV - LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 27. D. Květoň (Drtina, Dušek), 29. Gajovský (L. Květoň, Drtina), 29. Hovorka (Gajovský, Drtina), 47. McGregor (L. Květoň, Dušek) - 40. Kajaba (Skřivánek, Indra), 48. Duba

Rozhodčí: Zubzanda - Bosák, Šmika.

Vyloučení: 2:7.

Využití: 1:0

Střely na branku: 47:22.

Diváci: 2617.





HC AZ HAVÍŘOV 2010 - HC DUKLA JIHLAVA 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 34. Pechanec (Sztefek), 52. Maruna (Jiránek) - 22. Zeman (Melenovský, Mocek), 25. Prokš (Seman, Semorád), 35. Prokš (Seman), 42. Melenovský (Vysloužil, Zeman)

Rozhodčí: Přikryl - Lukš, Toman.

Vyloučení: 1:1.

Využití: 0:0

Střely na branku: 33:25.

Diváci: 2143.



RYTÍŘI KLADNO - SK KADAŇ 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 24. Rudovský (Růžička), 29. Dragoun (Redlich, Švaňhal), 46. Hlaváč (Růžička) - 49. Račuk

Rozhodčí: Würtherle - M. Jílek, Šperl.

Vyloučení: 3:5.

Využití: 1:0.

Střely na branku: 32:19.

Diváci: 1921.



SALITH ŠUMPERK - HC MOST 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Vrdlovec (Sedlák, Moskal), 6. Haas (Velecký, Vrdlovec), 28. Haas (Vrdlovec, Holík), 36. Moskal (Sedlák), 54. Vávra, 55. Velecký (Holík) - 32. Petruška (Kubinčák)

Rozhodčí: Trombík - Adamec, Poruba.

Vyloučení: 2:4.

Využití: 1:0.

Oslabení: 1:0.

Střely na branku: 32:25.

Diváci: 946.





HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI - SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 25. Budínský (Kloz, Merta), 30. Gengel (Vágner), 60. Tůma (Rod, Vágner)

Rozhodčí: Smítka - Kotlík, Zídek.

Vyloučení: 6:2.

Využití: 0:0.

Střely na branku: 27:34.

Diváci: 685.



HC BENÁTKY NAD JIZEROU - HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 44. Jandejsek (Jonák, Mikyska) - 49. Rousek (Kuchler, Semrád), rozhodující nájezd Sedláček

Rozhodčí: Škrobák - Guth, Rittich.

Vyloučení: 6:7.

Využití: 1:0.

Střely na branku: 40:26.

Diváci: 261.



Tabulka první ligy po 26. kole:

1. Piráti Chomutov 26 15 3 4 4 83:49 55

2. SK Horácká Slavia Třebíč 26 16 1 3 6 72:50 53

3. HC Stadion Litoměřice 26 15 1 2 8 78:57 49

4. ČEZ Motor České Budějovice 26 14 2 1 9 96:76 47

5. HC Dukla Jihlava 25 11 4 3 7 85:66 44

6. SK Kadaň 26 12 1 5 8 66:59 43

------------------------------------------------------------------

7. Rytíři Kladno 25 12 2 1 10 80:62 41

8. HC AZ Havířov 2010 26 11 3 2 10 79:76 41

9. Salith Šumperk 25 11 2 2 10 86:84 39

10. HC Slovan Ústí nad Labem 26 10 1 2 13 68:88 34

------------------------------------------------------------------

11. HC Benátky nad Jizerou 26 8 4 1 13 51:68 33

12. HC Most 26 5 5 5 11 59:90 30

13. LHK Jestřábi Prostějov 25 4 2 2 17 55:91 18

14. HC Rebel Havlíčkův Brod 26 2 3 1 20 49:91 13



Další program první ligy

Sobota 22. listopadu - 27. kolo:

16:00 Rytíři Kladno - HC Most

16:30 HC Benátky nad Jizerou - Salith Šumperk

17:00 HC Slovan Ústí nad Labem - HC Rebel Havlíčkův Brod

17:00 HC AZ Havířov 2010 - SK Horácká Slavia Třebíč

17:00 ČEZ Motor České Budějovice - HC Dukla Jihlava

17:00 LHK Jestřábi Prostějov - HC Stadion Litoměřice

17:30 SK Kadaň - Piráti Chomutov