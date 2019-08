Litoměřický hokej šlape! Důkazem toho budiž cenná výhra nad extraligovým odpadlíkem z Chomutova, kterou Stadion zvládl i se 14 juniory.

Stadion Litoměřice ilustrační, sport ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

"Měli jsme hodně mladý tým, bylo v něm de facto 14 juniorů, protože šest hráčů je s reprezentací do 20 let a čtyři další opory máme zraněné," vylíčil hned na úvod trenér domácího celku Daniel Tvrzník. To byly ale jediné teoretické vrásky, které se mu mohly vrýt do čela.