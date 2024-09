„Pro mě je i po dnešním zápase Jihlava jedním z favoritů ligy, má letos skvěle postavený tým. My jsme chtěli využít naší rozehranosti, přece jen jsme věděli, že dlouho nehráli, měli odložené první kolo. Vždy ten první zápas je takový specifický, toho jsme chtěli využít, že jsme rozehranější, a to se nám povedlo,“ pochvaloval si Daniel Tvrzník, asistent litoměřického trenéra Jaroslava Nedvěda.

Litoměřice předvedly dobrou druhou třetinu, díky ní se dostaly do vedení 4:1. Severočechy podržel dobrým výkonem brankář Michajlov, hosté využili dvě přesilové hry, dvakrát se trefil Sihvonen.

„Do zápasu jsme dobře vstoupili. Sice jsme si to zkomplikovali gólem ve druhé třetině při vlastní přesilovce, ale naštěstí jsme byli dostatečně produktivní. Znovu, za stavu 4:1, kdybychom měli zkušenější mužstvo, tak to dohrajeme jinak, takhle jsme se klepali až do konce. Zaplaťpánbůh i s podporou výborného Martina Michajlova jsme to zvládli za tři body a jsme za to moc vděční," dodal Tvrzník.

Dukla v poslední třetině díky Vrhelovi snížila, v 57. minutě ale rozhodl o třech litoměřických bodech Costa.

„Víme z loňské sezony, jaké jsme měli problémy se hrou Litoměřic. Snažili jsme se na to připravit, ale zápas v sezoně už je něco jiného, než příprava. My jsme dnes byli opravdu trochu přibrždění, o krok později. Musím pochválit soupeře, hrál výborně a hodně aktivně, což nám dělalo velké problémy. My jsme si mysleli, že máme čas si s pukem pohrát, ale nebyl čas na nic. I tak si myslím, že bychom takové zápasy měli zvládnout, ale na druhou stranu jsme si bohužel nepomohli v přesilovce a nebyli jsme produktivní z šancí, které jsme tam měli. Dnes jsme si vyhrát nezasloužili a já gratuluji soupeři k výhře," sportovně přiznal Viktor Ujčík, kouč Jihlavy.

Dukla Jihlava - Stadion Litoměřice 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 20:35 Pořízek (Menšík; 4/5), 50:52 Vrhel (Cachnín, Čachotský; 5/5) – 14:38 Kuťák (Kordule; 5/5), 29:53 Vildumetz (Tomek, Eberle; 5/4), 34:57 Sihvonen (Tomek; 5/5), 37:44 Sihvonen (Vildumetz, Chlubna; 5/4), 56:12 Costa (5/5).

Rozhodčí: Skopal, Šico – Smetková, Kráľ. Diváci: 578. Vyloučení: 9:7. Využití: 0:2. V oslabení: 1:0. Střely na branku: 24:29 (8:14, 6:10, 10:5). Zblokované střely: 8:13. Vhazování: 40:40.

Litoměřice: Michajlov – Žovinec, Tomov, Klikorka, Pavlák, Jebavý, Tomek, Černohorský – Kordule, Kuťák, Bernovský – Vildumetz, Eberle, Costa – Ton, Pajer, Chlubna – Plos, Žmola, Sihvonen.