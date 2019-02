Mladý celek Litoměřic mocně touží po play-off, který si trenéři David Bruk a Daniel Tvrzník vytyčili jako předsezónní cíl. Nyní ho mají na dosah, poslední slovo ale ještě neřekl ani Frýdek-Místek, který bodoval dvanáctkrát v řadě! S kým by Litoměřicím bodová rovnost stačila?

Nejsnadnější předpoklad je pochopitelně ten, že Litoměřice vše vyhrají, pak si udrží bodový náskok na Frýdek a mohou slavit. Vzhledem k náročnému losu v závěru (Budějovice, Prostějov, Kadaň a Kladno – tři ze čtyř soupeřů v elitní sedmičce) se tak velmi pravděpodobně nestane. Podobně náročný los má ale i Frýdek (místo Kladna Přerov), jenže ten má lepší vzájemnou bilanci. Cesta nevede ani přes Přerov, který při dvou výhrách a dvou prohrách nastřádal rovné skóre, jenže více branek na hřišti soupeře. Navíc je mimo dosah jednoho zápasu (čtyři body).

Jako nejsnazší se tak jeví dvě varianty. S Havířovem mají Litoměřice lepší vzájemnou bilanci, jejich sok má navíc o zápas navrch. K tomu ho čeká duel s Kladnem a také v Ústí, které se bude doma loučit se sezónou. Druhou cestou je Prostějov, který má stejně bodů i zápasů a kam ve středu Stadion zamíří. Pokud vyhraje minimálně za dva body, a ve zbytku sezóny náskok udrží, je vyhráno. Jestřáby pak čeká ještě tuhý boj ve Frýdku-Místku (kde minimálně jeden z litoměřických soků ztratí) a duel s Porubou. Zápas v Třebíči skončil po uzávěrce. Kdo bude nakonec slavit?

Litoměřice versus soupeři o osmičku:

*Litoměřice jsou sedmé s 85 body z 52 zápasů

Vzájemná bilance

vs. 5. Přerov (52/89) (z pohledu Litoměřic):

ZÁPORNÁ – 4:3 (D), 4:1 (D), 2:4 (V), 1:3 (V)

vs. 6. Havířov (53/88) (z pohledu Litoměřic):

KLADNÁ – 2:4 (V), 3:0 (D), 2:1 (V), 5:1 (D)

vs. 7. Prostějov (52/85) (z pohledu Litoměřic):

? – 4:5 (D), 3:4sn (V), 5: (D), 20. února (V)

vs. 9. Fr.-Místek (52/84) (z pohledu Litoměřic):

ZÁPORNÁ – 4:3 (D3), 2:4 (V), 1:3 (D), 2:5 (V)