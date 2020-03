Drama na závěr. Stejně jako loni. Kališníci si i letos užijí v posledním kole základní části bitvu o všechno, tentokrát na domácím ledě. Tentokrát jim ovšem nebude stačit jakákoliv výhra, ale jen tříbodová.

Na konci února 2019 museli hokejisté Litoměřic jakkoliv uspět na Kladně, nakonec vyhráli 5:4 po nájezdech a postoupili do elitní osmičky. Letos je znovu zavedené předkolo a o šestku, znamenající přímý postup, se rvou Litoměřice a pražská Slavia.

Kališníci v předposledním kole ztratili náskok 2:0 v Chomutově a prohráli 2:4, stejným poměrem ale nestačila Slavia na Přerov. V tabulce tak zůstává mezi oběma celky tříbodový rozdíl.

„Jdeme si ten zápas užít. S hráči jsme na toto téma mluvili, některé týmy už nehrají o nic. My hrajeme o všechno, co víc si v posledním kole přát,“ nestresuje se trenér Litoměřic Daniel Tvrzník. „Zvládli jsme to loni, věřím, že ačkoliv máme v týmu řadu mladíků, zvládneme to i letos,“ dodal. Stadion sice ztrácí tři body, má ale lepší vzájemné zápasy. Výhra za tři body tedy znamená postup Stadionu, cokoliv jiného stačí Slavii. Start je v sobotu v pět.

Litoměřice vs Slavia 2019/20:

Slavia – Litoměřice 3:2 sn

Litoměřice – Slavia 6:4

Slavia – Litoměřice 3:4

Litoměřice – Slavia 3:4

Slavia – Litoměřice 3:4



6. Slavia, 24-6-1-26, 167:176, 85 bodů

7. Litoměřice, 22-5-6-24, 193:187, 82 bodů