HC Slovan Ústí nad Labem: L. Cikánek (Hamalčík) – J. Drtina (A), Š. Havránek, Vladimír Brož (A), Trefný, Přindiš, Weinhold, L. Chalupa – Trávníček (C), Vrdlovec, D. Tůma – M. Tůma, Milfait, V. Bílek – Š. Bláha, T. Čermák, Ouřada – Jouza, Grim, Severa.

HC Frýdek-Místek: Foltán (Šimboch) – J. Michálek, Zbořil, Teper, Ciura, J. Adámek, D. Krenželok, Z. Malík – Christov (C), David Bartoš, R. Szturc – Martynek (A), Peterek, Lyszczarczyk – Matiaško, Komorski, Klimša – Ramik, Čmiel, Ján Blaško.

HC Stadion Litoměřice: Tomáš Král (Klika) – Jebavý (A), Ticháček, Výtisk (C), J. Holý (A), Pinkas, O. Baláž, Kottek – Válek, R. Přikryl, Sihvonen – O. Procházka, Kracík, M. Kadlec – Urban, Koláček, P. Svoboda – Chlubna, Berka, Pajer.

HC Dukla Jihlava: Wolf (Žukov) – Dundáček, Mareš, Eliáš, Niko, Bilčík, Kauppila, A. Dvořák – T. Harkabus (A), Fronk, Illéš – Čachotský (C), Lichanec, T. Havránek – Helt, M. Zadražil, Cachnín – F. Seman, M. Juda, Vítězslav Brož.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.