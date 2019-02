Roudnice n. L. – Hokejisté Roudnice si nakonec play-off krajského přeboru nezahrají. V rozhodujícím třetím duelu totiž padli na ledě rezervy Kadaně 8:11, a sérii tak ztratili 1:2 na zápasy.

HOKEJISTÉ HC Roudnice (vpravo) podlehli v prvním utkání Slovanu Louny. | Foto: Václav Marek

Domácí sice ovládli úvodní dějství 3:2, jenže svěřenci Milana Tomana prostřední dvacetiminutovce vývoj otočili a po dvou třetinách vedli 7:5. Vše se zdálo ještě růžovější, když na startu poslední třetiny navýšil náskok Roudnice už na tři góly Michal Vacek.

ŠOKUJÍCÍ OBRAT, ROZHODLY PŘESILOVKY

Ani to ale nakonec hostujícímu týmu nestačilo. Během minuty a půl dostalo Kadaň zpět do hry duo Polanský-Bartók, které si vyměnilo role střelců a nahrávačů a dostalo svůj tým zpět na dostřel.

Pět minut před koncem pak Roudnice doplatila na vyloučení. Domácí totiž dostali možnost dvojnásobné početní výhody, a nejenže ji zužitkovali vyrovnávacím gólem, ale v pokračující hře pěti proti čtyřem vstřelili také branku vítěznou.

Roudničtí se sice snažili o vyrovnání, místo toho však ještě dvakrát inkasovali, a play-off proti Lounům si tak nezahrají. Žehrat mohou především na disciplínu, v oslabení totiž inkasovali hned čtyři góly.

TÝM MÁ POTENCIÁL

„Hrálo se celkem vyrovnané utkání, do kterého jsme dali opravdu všechno. Nastoupili i oba trenéři, Toman s Hlavičkou,“ líčil předseda vyřazeného celku Vladimír Čichovský. Toho vyřazení sice mrzelo, v mladém týmu však vidí perspektivu. „Od té doby, co vznikla béčka dalších klubů, se trošku potýkáme s odlivem hráčů, někteří se vrátili zpět do Litoměřic. Máme tak relativně mladý kádr, který má ale potenciál. V sezoně nám uteklo několik vyrovnaných zápasů, kde nám v koncovce chyběla zkušenost,“ zhodnotil.

Ve hře zůstávají ještě Litoměřice B, ty vyzvou v play-off Klášterec nad Ohří. Semifinálové série začnou v sobotu 9. února na litoměřickém a kadaňském ledě, zbylé dva zápasy se hrají u soupeřů.

HOKEJ, KRAJSKÝ PŘEBOR, PŘEDKOLO PLAY-OFF, 3. ZÁPAS

Kadaň B – Roudnice n. L. 11:8 (3:2, 2:5, 6:1)

Góly Roudnice: Vacek 2, Pokorný 2, Dvořák, Kuchař, Lauko, Brandejský J.

Konečný stav série: 2:1.

Roudnice: Kolařík (Horák) – Kašička, Štosek, Brandejský P., Tintěra, Kasal, Toman – Forro, Nenadál, Vacek M., Pokorný, Čichovský, Dvořák, Kuchař, Lauko, Vacek J., Vejl, Bačkády, Hlavička, Brandejský J., Beránek