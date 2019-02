Už před utkáním vytáhli domácí fanoušci transparent s vulgárními nadávkami na prezidenta Českého svazu hokeje, pana Krále, vnímal jste to?

V Přerově je střídačka pod kotlem domácího celku, takže jsme stáli zády a neviděl jsem to. Po zápase to ale kluci řešili mezi sebou, takže jsem to zaregistroval. Nevím, z mého pohledu tohle nemá nic společného se sportovním fanděním a na stadion takové věci opravdu nepatří.

Na vás během duelu přilétlo z tribuny pivo, za což už přerovský klub dvakrát pykal, co si o tom myslíte?

Atmosféra v Přerově je opravdu specifická, nikomu se tam nehraje dobře. Tamní prostředí je bohužel často dost nepřátelské.

Často se říká, že zde svou roli hrají i sudí, poměr vyloučených byl 4:12, co se k tomu dá říct?

Těžko hodnotit, možná vždy trochu podlehnou té atmosféře. My jsme koukali den po zápase na video a našli jsme podle nás i nějaké neodpískané fauly Přerova. Teď už se s tím nedá nic dělat, není to jen o tom. Mohli jsme využít některé naše šance a nemuselo se to řešit.

V Přerově gól, ve Vsetíně žádný, to je asi opravdu trochu málo, abyste mohli pomýšlet na dva bodové zisky, že?

Samozřejmě, že ta koncovka nás stála body. Zejména ve Vsetíně, kde jsme odehráli velice slušný zápas. Šly nám i přesilovky, ale zkrátka jsme měli smůlu v zakončení, prostě nám to nelepilo. Byl to náš druhý bezgólový zápas v této sezóně, takový výkyv občas zkrátka přijde.

Rozhodla duel Na Lapači hned první minuta, kdy jste dostali vítěznou branku?

Nevím, jestli jsme byli ještě myšlenkami na cestě, ale gól v 15. vteřině utkání ovlivní každý duel. Byla to dorážka nahození od modré, škoda. Naopak v závěru jsme při tříminutové hře bez brankáře soupeře zamkli, jenže jim vyšel jeden brejk a přidali pojistku.

S Českými Budějovicemi to bude pátý zápas během osmi dnů, ačkoliv jste předtím měli pauzu, není to přeci jen dost náročný program?

Bohužel to tak vyšlo. Některé zápasy jsme museli odkládat, samozřejmě, že to těžké je. A někteří naši mladíci to mají ještě horší.

Jakto?

Kluci, kteří reprezentují do 19 let, odehráli ve Finsku čtyři zápasy v pěti dnech, teď se jim na to nabalila další porce utkání. Je to šílené množství, se kterým se musejí poprat.

A přitom máte dost úzký kádr a boj o vyřazovací boje pro vyvolenou osmičku vrcholí…

Já věřím, že to nakonec zvládneme. Jsou čtyři utkání do konce základní části, musíme udělat nějakých šest až sedm bodů, které budou, doufám, na play-off stačit.