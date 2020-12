Venku, venku, venku… Oba severočeské celky si po restartu domácího prostředí příliš neužili. Litoměřický Stadion i jejich nedaleký konkurent se po domácím ledě sklouzly jen dvakrát, naopak Ústí zamíří ven popáté, Litoměřice dokonce pošesté!

Pro Slovan půjde o letošní derniéru, v níž se ale bude snažit potvrdit slibný zisk pěti bodů z posledních dvou duelů proti Vsetínu a Havířovu. "Do zápasu půjdeme určitě s tím, že chceme vyhrát a zároveň se na to připravíme na tréninku. Musíme navázat na poslední dvě vyhrané utkání," řekl pro klubový web útočník Jan Tlačil. Další duel sehrají Ústečtí až po novém roce, 4. ledna přivítají v derby Kadaň.

To Litoměřičtí si po zápase ve Vrchlabí střihnou ještě středeční duel v Třebíči. Také kališníkům se povedlo poslední duel zvládnout, na svém ledě zdolali druhé Benátky nad Jizerou 3:1. Trenér Daniel Tvrzník se musí obejít bez více než desítky juniorských reprezentantů, kteří už jsou v plné přípravě na MS do 20 let, tým tak doplnili junioři a reprezentanti do 18 let.

Zajímavostí je, že vyjma letního přípravného utkání, ve kterém vyhrály Litoměřice 3:1, se oba soupeři potkaly v ligovém duelu naposledy v únoru 2011! Souboj Kolína a Ústí nad Labem (v letní přípravě 3:1 pro Kolín) bude vůbec prvním vzájemným soutěžním měřením sil v historii. V Krkonoších je start v 16 hodin, v Kolíně o hodinu později.