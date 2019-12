Neodehráli špatný zápas, ale mají jediný bod. Hokejisté Litoměřic po reprezentační přestávce, stejně jako po té poslední, opět neuspěli. Se Vsetínem doma prohráli 3:4 v prodloužení.

Hokejisté Litoměřic, Stadion Litoměřice ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

"Na to, že to byl zápas po delší pauze, tak jsme se dvě třetiny drželi systému," ocenil trenér Daniel Tvrzník. "Když jsme se dostávali do koncovky, tak jsme neproměnili šance, ale naštěstí jsme před koncem druhé třetiny vyrovnali. Třetí třetina byla z naší strany bláznivý hokej. Sice jsme dvakrát vedli, ale nedrželi jsme se systému, který jsme měli," netěšilo ho. "Vyvrcholilo to tím vyrovnávacím gólem Vsetína při vlastní přesilovce, kdy máme na ledě to nejlepší a nejzkušenější a ten zápas musíme dohrát. To samé v prodloužení, kdy jedeme sami na bránu a skoro ani nezakončíme. Je to škoda, protože dneska jsme si zasloužili vyhrát spíš my," doplnil na závěr hodnocení.