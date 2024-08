„Těžko se to hodnotí, protože jsme nic neviděli. V první třetině se hrál kvalitní hokej v tempu a hráli jsme s extraligovým soupeřem vyrovnaně. Ve druhé třetině padla mlha a já to ani nemohu hodnotit. Fanoušci z vyšších pater na to asi viděli, ale ze střídačky šlo vidět opravdu špatně. Nejspíše se to mělo ukončit už po druhé třetině, protože viditelnost byla mizerná. Hráči musí reagovat v mžiku, což nebylo možné,“ řekl pro klubový web Jaroslav Nedvěd, trenér HC Litoměřice.

Zápas s Kladnem přinesl jeden hodně nešťastný moment. Na konci úvodní dvacetiminutovky celá Kalich Arena ztichla. U mantinelu zůstal se zakrvácenou nohou ležet Šimon Jelínek, ke kterému rychle přispěchali zdravotníci s nosítky.

„Po zranění Šimona nebyla nálada moc dobrá. Následně se nám zranil Žmola, brankáři na puk neviděli. Možná se to mělo ukončit dříve,“ pokýval Fišera hlavou.

Velká mlha provázela už úvodní přípravný zápas Kališníků na domácím ledě, ve kterém Litoměřice podlehly Spartě 1:5. „Bohužel stále řešíme ne zcela funkční technologii. Problém je v odsávaní, respektive odvlhčování. Stadion je majetkem města. My bychom s tím rádi sami něco udělali, ale nemůžeme. Vedení města o našem problému ví, věřím, že za dva, tři týdny to bude vyřešené,“ sdělil Deníku Jan Fišera, předseda HC Stadion Litoměřice, který v pátek 16. srpna oslavil narozeniny.

Severočeský celek, který se připravuje na další sezonu v Maxa lize, tak nemá vůbec ideální přípravu. „Jde také o mládež, tréninky, prostě všeobecně je to problém. Musíme už to řešit oficiálně, nelze o tom jenom mluvit. Samozřejmě věříme, že do startu soutěže bude všechno vyřešené. Hrajeme tady čtrnáct let a nikdy jsme takový problém neměli,“ pokračoval.

„Bohužel se nám na oba zápasy sešla kombinace několika faktorů. Vždy předtím pršelo, venku je velké vedro, přišlo hodně lidí. To všechno do toho taky zasáhlo,“ poznamenal.

Litoměřice musí řešit fungování v dalších dnech. „Musíme vyřešit, co bude dál. Máme další domácí přípravné zápasy. Řešíme variantu bez diváků. Je potřeba si uvědomit, že přátelská utkání jsou důležitá a mají vám něco ukázat. Hrát v takové mlze je nesmysl. Věřím, že naši diváci pochopili, co se stalo. Nikdo se neozval, že by chtěl třeba vrátit vstupné. Pokud se někdo najde, budeme to řešit,“ dodal Jan Fišera.