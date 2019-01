Litoměřice /AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ – Hokejisté Stadionu Litoměřice poslední letošní utkání zvládli. Na domácím ledě porazili Benátky 5:4 po samostatných nájezdech.

„My jsme přijeli do Litoměřic alespoň pro bod a ten se nám podařilo získat, takže jsme spokojeni. Litoměřice byly určitě o ten bod lepší. Po našem vyrovnání na 2:2 jsme rychle obdrželi další dvě branky a o uktání mohlo být rozhodnuto. Ale naše vzájemné zápasy jsou vždycky takto vyrovnané. My jsme v Benátkách také za stavu 2:1 pro nás vstřelili dvě rychlé branky a zápas rozhodli,“ uvedl trenér Benátek Luděk Škaloud.

„Dneska se domácím podařilo také během několika desítek vteřin vstřelit dvě branky, jenže my jsme měli na zvrat ještě celou jednu třetinu. Pak se nám podařilo vstřelit kontaktní branku v přesilové hře, které se nám dnes moc nedařily. Ke konci nám již docházely síly, ale přesto se nám podařilo vyrovnat. V prodloužení nám dali domácí šanci na výhru, kdy se nechali vyloučit, ale nám se to nepodařilo využít. Přesilovky jsme dnes hráli špatně, třeba i tu pět na tři. Takže bylo asi spravedlivé, že domácí získali v nájezdech ten bod navíc a já jim k tomu gratuluji,“ řekl Škaloud.



„Škoda druhé třetiny, kdy jsme se po vyrovnání dostali do nějaké eufórie a domácí dali dva šťastné góly. Vyrovnat bylo pro nás těžké. Hráči toho již mají plné zuby. Zápasy následují rychle za sebou a my jsme i spoustu zápasů hráli jen na tři útoky a naši klíčoví hráči si už potřebují odpočinout,“ přiznal kouč Benátek.



„Já si myslím, že před zápasem bychom ty dva body brali, protože letos s Benátkami nemáme dobrou bilanci. Ale po tom, když po dvou třetinách vedeme o dvě branky, tak je výsledek zklamáním. Myslím si, že dnes byl výkon týmu dobrý. Jen v první třetině jsme chodili málo do branky, což se ve druhé třetině zlepšilo. Také jsme hned dali z dorážek několik branek, i když některé byly šťastné,“ přiznal Daniel Tvrzník, trenér Stadionu.



„Třetí třetinu jsme opět odehráli hloupě a nedisciplinovaně. Opět jsme se nechali zbytečně vylučovat a z přesilovky jsme dostali i jednu branku. Nám se letos nějak nedaří dohrávat úspěšně třetí třetiny. Takto dopadly i poslední tři zápasy venku. Je to škoda. Věděli jsme o síle Benátek, ale myslím si, že jsme si dnes ty tři body zasloužili,“ dodal litoměřický trenér, který se zmínil i o střelci Marku Loskotovi.



„Já Marka znám a proto jsem ho do Litoměřic chtěl. Myslím si, že je to gólový útočník, který by měl branky dávat a teď je i dávat začal. Do této doby byl pro mě jeho výkon trochu zklamáním, protože těch branek nevstřelil moc. Až do zápasu s Třebíčí. A že umí branky střílet dokázal i dnes, kdy proměnil oba své nájezdy. Nájezdy proměňuje i na tréninku a branku z nájezdu vstřelil letos i v extralize. Já jen doufám, že ve svém výkonu bude i nadále

pokračovat,“ věří Daniel Tvrzník.



Další kolo se hraje až 4. ledna a Stadion pocestuje do Havlíčkova Brodu.

Litoměřice – Benátky 5:4 sn

Branky a asistence: 22. Šinágl (Gengel), 30. Novák (Dudáš), 36. Belay (Novák), 36. Horčička, 66. Loskot – 27. Mrkvička (Král), 35. Skořepa (Vařecha, Klimt), 51. Skořepa, 59. Jech (Vitásek). Vyloučení: 11:8, navíc Martinka 10 minut za nesportovní chování. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Třetiny: 0:0, 4:2, 0:2 – 1:0. Rozhodčí: Pavlovič – Komárek, Špůr. Diváci: 1050.



Litoměřice: Přikryl – Boháč, Kříž, Smetana, Dudáš, Evan, Martinka, Brejčák – Šinágl, Gengel, Belay, Rindoš, Slížek, Kafan, Horčička, Hašek, Lenc, Loskot, Novák, Hlusička.



Benátky: Vošvrda – Jaroměřský, Mrkvička, Niko, Vála, Pabiška, Vitásek, Pavlů –Weiss, Kopic, Vařecha, Jonák, Vlach, Liška, Král, Klimt, Skořepa, Jech, Kouřil, Skalický