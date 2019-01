Litoměřice – Třetí zápas, třetí výhra. A tentokrát hokejisté Stadionu Litoměřice vyškolili v Kalich Areně hráče Hradce Králové (6:1).

HC Stadion Litoměřice - HC Hradec Králové 6:1. | Foto: Deník/Karel Pech

První dvě třetiny zápasu měly shodný průběh. V té první se ve čtvrté minutě trefil Hašek a v sedmé Heinisch, ve druhé skóroval ve čtvrté minutě Slížek a v sedmé M. Tvrzník. Pak se ještě trefil dvakrát Kloz a zvláště jeho první trefa byla parádní, když ho výbornou přihrávkou uvolnil Pavel Kříž, který měl sice palebnou pozici, ale přihrál ještě lépe postavenému spoluhráči. Na zápas přišlo bez třiceti patnáct stovek diváků a tentokrát si atmosféru užívali a po utkání se hráči Stadionu dočkali zasloužených ovací.



„Hradec má dobrý tým, ale jako nováček jsme ho porazili 6:1. Byl to hezký večer pro nás i pro diváky. Pro ně se hokej hraje. Jsme rádi, že chodí. Utkání vypadá úplně jinak, než když jich přijdou v Berouně tři stovky. Divácká kulisa je tady skvělá a budeme se snažit hrát tak, aby lidé chodili i dál. Hráčům atmosféra moc pomáhá,“ chválil diváky domácí kouč Jindřich Setikovský a jeho hradecký kolega Jiří Mička dodal: „Atmosféra byla super, kéž by to Litoměřicím vydrželo. Hrál jsem tady ještě za Mladou Boleslav proti Dukle a Litoměřice byly vždycky hokejové město. Bohužel k utkání musím říct, že zápas přesně vystihuje to, co se událo na ledě. První lajna sice v úvodu nepustila domácí ze třetiny, ale pak jsme dvakrát inkasovali a už jsme se nedostali do utkání. Domácí mají dobře poskládaný tým a jsou v soutěži příjemným oživením.“



Jindřich Setikovský si tentokrát zápas užíval. „Konečně nám to vyšlo tak, jak jsme si představovali a nemuseli jsme se v závěru nervovat. Doma jsme sice stoprocentní, ale venku jsme z Chrudimi a Berouna měli přivézt bod. Kdybychom oba zápasy dotáhli do prodloužení, tak by se nám jeden z nich podařilo vyhrát v prodloužení, nebo po nájezdech a bylo na kontě o tři body více. Jenže body jsme nepřivezli proto, že se jednak nepodařilo využít velké šance a také jsme nebyli dostatečně pokorní a nesmířili se s bodem. Máme sice zkušený tým, ale pořád jsme nováčkem a pokud se nabízí remíza, tak ji musíme přijmout a ne se snažit o výhru. Až se toto naučíme, jsem přesvědčen o tom, že budeme vozit body i od soupeřů.“

Na sobotní zápas do Vrchlabí jede v 15 hodin fanouškovský autobus od soudu. Zbývá několik posledních míst. Zarezervovat si je můžete na tel. čísle 606 915 860. Stačí poslat SMS ve tvaru jméno a počet lidí (příklad Novák + 2)

Jiří Vítek