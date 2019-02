Litoměřice - První hokejová liga se letos hraje jiným systémem, když se po duelu všech soupeřů systémem doma a venku rozdělí na dvě skupiny.

Litoměřice - Drážďany. | Foto: Michaela Luňáčková

V první budou hrát týmy z 1. až 8. místa a bude se bojovat o co nejlepší umístění před play off s tím, že první čtyři mají jistý postup do čtvrtfinále. Ve druhé se utkají celky z 9. – 16. místa a čtyři postoupí do play off a poslední dva týmy čeká baráž o udržení s vítězi druholigových soutěží. Na nováčka soutěže, hokejisty litoměřického Stadionu, čekají v prvních dvou kolech zápasy u soupeřů v Chrudimi a Táboře, poté přivítají Kadaň.



Mužstvo z lavičky povedou Daniel Trzník a Jindřich Setikovský a před sezonou jsme se zeptali prvního z nich, jak vidí šance nováčka a ambice jednotlivých týmů.



O favoritech je v první lize už dlouhou jasno?

Samozřejmě. Tady je to bez debat. Ústí a Chomutov jsou jasnými favority, ale v přípravě podávalo velmi dobré výsledky Znojmo a osobně si myslím, že by do první čtyřky mohla být i Olomouc.



Jaké cíle má litoměřický nováček?

Podle výsledků v přípravě by měla být ostatní mužstva vyrovnaná, ale v přátelácích se nehraje v kompletních sestavách, zkouší se nové varianty a určitě nejsme naivní, abychom se řídili výsledky přípravy. Víme, že soutěž je něco úplně jiného a nechceme nic podcenit. Zahajujeme dvakrát venku a chtělo by to alespoň v jednom zápase vyhrát, protože pak hostíme Kadaň. To je rezerva Chomutova a čeká nás v utkání nepříjemný a důrazný soupeř. Jsme nováčkem a hlavní úkol je vyhnout se baráži. Podařilo se nám poskládat dobrý tým a věřím, že nebudeme v soutěži dělat ostudu.



V přípravě se objevili i hostující hráči.

Kádr máme hotový a poslední duel za nás odehráli i Sklenář a Jelínek ze Slavie a přišel i Vobořil z Ústí a před sezonou čekáme ještě jednoho útočníka z Ústí.



Hráčů tedy má litoměřický Stadion dost?

Necháme si pět pětek. Mladší hráči v přípravě podávali kvalitní výkony a pokud se nevejdou mezi dvacítku hráčů na utkání, budou hostovat v Roudnici a České Lípě.



Hodně hráčů máte z Ústí nad Labem.

Ano, ale nevěřím, že by zde třeba Vobořil a Heinisch vydrželi celou sezonu, ale máme kvalitní kádr a pokud by přišla zranění, jsou zde hostující hráči.



Pokud jsme u hráčů Ústí, neexistuje varianta jako ve fotbale, že by nemohli nastoupit proti svému klubu?

Tak to tady není. Ustí má svoje ambice a povoluje hráčům nastoupit. Zápas s Ústím hrajeme nejprve doma. Bude to asi solidně vyhecované. Jak divácky, neboť Ústí je opravdu za rohem, tak mezi hráči, ale to k derby patří. Už se těšíme.



- Trenérské duo Daniel Tvrzník a Jindřich Setikovský bude pracovaz se třemi brankáři, deseti obránci a patnácti útočníky s tím, že někteří hokejisté budou hostovat v jiných oddíllech, naopak v Litoměřicích mají zařízené hostování Jelínek a Sklenář z pražské Slavie.

- Brankáři: Volke, Wegert, Sklíba. Obránci: Mizera, Hillmich, Vobořil, Stříteský, Macek, Brož, Martinka, Kolbaba, O. Kříž, Evan. Útočníci: Hašek, Šinágl, Tvrzník, Novák, P. Kříž, Kloz, Heinisch, Slížek, Horčička, Doležal, Hlusička, P. Přeučil, Bříza, Kauschitz, Šrámek.

1. kolo: 15. 9.: Chomutov – Vrchlabí, Znojmo – Hradec Kr. Jihlava – Beroun, Benátky – Havl. Brod, Ústí – Tábor, Písek – Třebíč, Olomouc – Kadaň, Chrudim – Litoměřice. 2 .kolo: 18. 9.: Kadaň – Chrudim, Havl. Brod – Písek, Ústí – Chomutov, Třebíč – Olomouc, Beroun – Benátky, Tábor – Litoměřice, Hradec – Jihlava, Vrchlabí – Znojmo. 3. kolo: 22. 9.: Chomutov – Tábor, Znojmo – Ústí, Jihlava – Vrchlabí, Benátky – Hradec, Písek – Beroun, Olomouc – Havl. Brod, Chrudim – Třebíč, Litoměřice – Kadaň. 4. kolo: 25. 9.: Havl. Brod – Chrudim, Ústí – Jihlava, Třebíč – Litoměřice, Beroun – Olomouc, Chomutov – Znojmo, Tábor – Kadaň, Hradec – Písek, Vrchlabí – Benátky. 5. kolo: 29. 9.: Znojmo – Tábor, Jihlava – Chomutov, Benátky – Ústí, Písek – Vrchlabí, Olomouc – Hradec, Chrudim – Beroun, Litoměřice – Havl. Brod, Kadaň – Třebíč. 6. kolo: 2. 10.: Havl. Brod – Kadaň, Ústí – Písek, Beroun – Litoměřice, Chomutov – Benátky, Znojmo – Jihlava, Tábor – Třebíč, Hradec – Chrudim, Vrchlabí – Olomouc. 7. kolo: 6. 10.: Jihlava – Tábor, Benátky – Znojmo, Třebíč – Havl. Brod, Písek – Chomutov, Olomouc – Ústí, Chrudim – Vrchlabí, Litoměřice – Hradec, Kadaň – Beroun. 8. kolo: 9. 10.: Ústí – Chrudim, Beroun – Třebíč, Chomutov – Olomouc, Znojmo – Písek, Jihlava – Benátky, Tábor – Havl. Brod, Hradec – Kadaň, Vrchlabí – Litoměřice. 9. kolo 13. 10.: Benátky – Tábor, Třebíč – Hradec, Písek – Jihlava, Olomouc – Znojmo, Chrudim – Chomutov, Litoměřice – Ústí, Kadaň – Vrchlabí, Havl. Brod – Beroun. 10. kolo: 16. 11.: Ústí – Kadaň, Benátky – Písek, Chomutov – Litoměřice, Znojmo – Chrudim, Jihlava – Olomouc, Tábor - Beroun, Hradec - Havl. Brod, Vrchlabí - Třebíč. 11. kolo: 20. 10.: Třebíč – Ústí, Havl. Brod – Vrchlabí, Písek – Tábor, Olomouc – Benátky, Chrudim – Jihlava, Litoměřice – Znojmo, Kadaň – Chomutov, Beroun – Hradec. 12. kolo: 23. 10.: Ústí – Havl. Brod, Benátky – Chrudim, Chomutov – Třebíč, Znojmo – Kadaň, Jihlava – Litoměřice, Písek – Olomouc, Tábor – Hradec, Vrchlabí – Beroun. 13. kolo. 27. 10.: Třebíč – Znojmo, Havl. Brod – Chomutov, Olomouc – Tábor, Chrudim – Písek, Litoměřice – Benátky, Kadaň – Jihlava, Beroun – Ústí, Hradec – Vrchlabí. 14. kolo: 30. 10.: Ústí – Hradec, Benátky – Kadaň, Olomouc – Chrudim, Chomutov – Beroun, Znojmo – Havl. Brod, Jihlava – Třebíč, Písek – Litoměřice, Tábor – Vrchlabí. 15. kolo: 3. 11.: Třebíč – Benátky, Havl. Brod – Jihlava, Chrudim – Tábor, Litoměřice – Olomouc, Kadaň – Písek, Beroun – Znojmo, Hradec – Chomutov, Vrchlabí – Ústí. Odvetná část pokračuje v následujících termínech: 6., 10., 13., 17., 20., 24., 27., 29. 11. a 1., 4., 8., 11., 15., 18. a 22. 12.

Jiří Vítek