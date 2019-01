Litoměřice - Zatímco hokejisté Stadionu Litoměřice se postupnými krůčky blíží ke splnění cíle, kterým je účast v play off, druhý druholigový zástupce z regionu – HC Roudnice – bojuje o přiblížení se vysněné 18. příčce. Ta totiž zaručuje udržení.

Derby Litoměřice - Roudnice | Foto: Václav Sedlák

Před nedělním duelem se čtvrtou Českou Lípou (od 17) ztrácí Roudničtí na Sokolov devět bodů. Zatímco na ledech soupeřů se svěřencům kouče Jana Svitavského nedaří (přivezli jen dva body z Děčína), v domácím prostředí mají přece jen příznivější bilanci. Naposledy se o tom přesvědčil v derby Mělník.

Nováček z České Lípy je v pohodě, rychle se zabydlel ve vrchních patrech tabulky, v prvním utkání deklasoval Roudnici 7:1. Ta mu tedy má zítra co vracet.

Stadion Litoměřice je na 15. příčce a v neděli od 18 hodin hraje v Kolíně, který se ještě nevzdal naděje na účast ve vyřazovacích bojích.

„My si to dobře uvědomujeme. Je to pro nás hodně důležitý zápas. Kolín teď čeká pár zápasů doma, kde asi nějaké body posbírá. My ale nechceme, aby to bylo s námi. Budou nám asi chybět Zámečník, Jakl a Veverka, ostatní by měli být k dispizici. Věřím, že navážeme na dobrý výkon v Klášterci,“ přál si před utkáním hrající kouč Stadionu Daniel Tvrzník.