ROUDNICE NAD LABEM - Zopakovat loňskou sezonu, kdy vyhráli co mohli, se jim podaří jen těžko. Tak vysoko, coby nováček II. ligy, ani hokejisté HC Roudnice myslet nemohou.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Svěřenci trenéra Zbyňka Poura odehráli v přípravě osm utkání, vyhráli pouze v Jablonci.

Napověděly vám něco přípravné zápasy?

Napověděly nám především to, že když budeme hrát ukázněně, můžeme hrát téměř se všemi mančafty vyrovnanou partii. Přidat se k tomu samozřejmě musí bojovnost.

Právě s disciplínou jste ovšem měli velké problémy.

To je pravda. Ukázalo se to třeba s Děčínem.

Nemáte trochu obavy z toho, že to bude pokračovat? Že se třeba ti nejzkušenější, tedy Žemlička a Šrek, nenechají osekávat celý zápas?

Záleží na soupeři. Pokud použije tuto taktiku, musí se s tím zkrátka nějak vypořádat. Ale teď jsme třeba hráli poslední zápas s Jabloncem, což je technický mančaft. Faulů jsme měli stejně jako soupeř, pět. Vylučovalo se za běžné zákroky, hákování a podobně. Nic zákeřného. Drželi jsme se soupeřem krok, hrál se pěkný hokej.

Máte představu o síle jednotlivých mužstev?

Představu mám. Třeba Klášterec, se kterým zítra v 17 hodin doma začínáme, to hraje hodně tvrdě. Děčín také tak. Některé mančafty, třeba Řisuty, chtějí hrát hokej, jsou technickým mančaftem. Na ně bude platit rychlost. Ale my ve všech zápasech musíme vycházet z obrany, útokem asi nikoho nepřehrajeme.

Obrana se odvíjí od gólmana, už máte jasno o jedničce?

Jedničkou bude Davídek, chytá dobře. O post dvojky budou bojovat Kareš s Bílkem. Kareš je mladý, ambiciózní brankář, naproti tomu Bílek už kariéru pomalu končí, ale točit je budu.

S přípravou jste spokojen?

Na hráčích, kteří chodili pravidelně, je to na ledě znát. Názorný příklad je třeba Hnátek, zesílil a oproti loňsku hraje o 100 procent líp. Noví hráči se připravovali ve svých týmech. V kondici by problém být neměl, poslední třetiny nepropadneme. Sice jsme závěrečné dvacetiminutovky prohráli třikrát výrazně, ale to bylo tím, že jsme prostřídali gólmana. No a pokud dostane v minutě tři góly, je to těžké.

Změnil se kádr oproti loňské veleúspěšné sezoně?

Já si myslím, že ani ne. Přišel už jmenovaný Kareš ze Sparty, Bílek z Kladna, Tůma s Moukou z Teplic, Kosejk z Nymburka, Zenk z Mostu, Janus z Ústí, Hanzl z Mostu. Odešel Svoboda, Opluštil v průběhu sezony, Bedan. Skončil Pavel Zuziak, který je asistentem. Papírově bychom měli být silnější než v loňské sezoně.

Jaké máte cíle?

V každém případě bychom se chtěli udržet. Zkonsolidovat mančaft tak, aby se kluci naučili vůbec hrát II. ligu, která je tvrdší, rychlejší, na všechno je méně času. No a pokud by se nám povedlo dostat čtyři mančafty pod sebe a naskočit do play off – tak to by byl velký úspěch.

V minulé sezoně jste hráli domácí víkendové zápasy v sobotu, tentokrát jste vsadili na neděle. Proč?

Je to kvůli Žemličkovi. Chceme, aby za nás odehrál co nejvíce zápasů. A protože trénuje extraligový dorost Sparty, který má hrací dny pátky a soboty, nemohl by za nás v sobotu nastupovat. A druhý důvod je ten, že někdy od listopadu by k nám z posledního ročníku Sparty mohli přijít na střídavý start nějací nadějní junioři.

Koho považujete za favorita skupiny?

Favoritem bude Klášterec, Děčín, Jablonec, silné budou podle mého Rokycany, které stáhly snad 14 Plzeňáků. Dobré budou tradičně i Řisuty, kde jsou starší extraligoví borci, kteří si to umí dát. Hlavně v přesilovkách ničí soupeře, jakmile nebudeme hrát ukázněně dostaneme hodně gólů.

Budete hrát na čtyři útoky?

Ne, pojedeme na tři pětky, ale je třeba držet víc hráčů. Hrají se středy, někdo nebude uvolněný ze zaměstnání, přijdou zranění.

Nebojíte se toho, že roudnická veřejnost je namlsaná loňskou úspěšnou sezonou?

Toho se obávám. Je ale třeba si uvědomit, že taková sezona, 45 zápasů bez porážky za sebou, se asi v Roudnici nikdy opakovat nebude. Ale k vidění bude mnohem kvalitnější hokej se silnými soupeři. Vždyť před dvěma lety se tady hrál KP II. třídy. To je třeba vidět.

Kdo tvoří tým?

Brankáři Davídek, Kareš a Bílek. Obránci Šrek, Strycharz, Kosejk, Černý, Tůma, Zenk, Woš a Mouka. Pro útok jsou Sailer, Novák, Žemlička, Hanzl, Zuziak, Janus, Vaněček, Hnátek, Pištěk, Tintěra, Wágner a Hlavička.