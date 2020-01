Ačkoli později než kdysi, zima se nakonec přeci jen přihlásila. A teploměry se již stabilně usadily v místech pod nulou. Jakmile napadne sníh a zmrzne půda nastává těžké období pro ptáky, kterým se výrazně komplikuje hledání potravy.

„Přezimující ptáci si potřebují udržet stálou tělesnou teplotu, proto je pro jejich přežití klíčové, aby si během dne vytvořili dostatečné tukové zásoby. Čím je ptačí tělo menší, tím rychleji teplo ztrácí a tím kratší dobu vydrží bez potravy. U malých ptáků stačí tukové zásoby právě tak na přežití jedné noci,“ vysvětluje Dita Hořáková z České společnosti ornitologické.

Je to zodpovědnost

Krmítko, v němž ptáci naleznou kvalitní potravu, jim v mrazech může i zachránit život.

Ornitologové doporučují ptáky přikrmovat od listopadu do konce března, v dalších měsících se už o sebe dokáží postarat sami.

„Pořízením krmítka ale na sebe bereme velkou zodpovědnost, protože ptáci si na zdroj potravy zvyknou a budou s ním počítat. Zvláště v odpoledních hodinách, kdy se připravují na přečkání noci a doplňují své tukové zásoby, by pro pravidelné návštěvníky mohlo prázdné krmítko znamenat velkou komplikaci a riziko, že již před setměním nenajdou dostatek jiné potravy. Pokud se tedy rozhodneme ptáky přikrmovat, měli bychom to dělat pravidelně,“ upozorňuje ornitoložka Dita Hořáková.

Zobání v klidu

Pokud ptákům zajistíme dostatek potravy, měli bychom jim poskytnout i klid při její konzumaci. Krmítko je vhodné umístit do závětří a v blízkosti dřevin, kde budou v bezpečí před predátory ze vzduchu, jako je třeba krahujec, nebo před kočkami. Tuková krmítka patří do stínu, aby na slunci nežlukla.

„Krmítka je nutné pravidelně čistit, protože jsou místem možného přenosu nakažlivých onemocnění. Uvidíme-li na krmítku nemocného ptáka, veškerou potravu z krmítka i pod ním vyhodíme a místo vydezinfikujeme. Po opláchnutí jej necháme řádně vyschnout a alespoň na dva týdny krmení přerušíme. Sami se však nákazy obávat nemusíme,“ říká Dita Hořáková.

Které je nejlepší?

Nic nepokazíme s klasickým dřevěným krmítkem, na něž potravu jednoduše nasypeme. Vhodná jsou i plastová krmítka pro svou snadnou údržbu, zato kov namrzá a je kluzký. Krmítko potřebuje stříšku, která o několik centimetrů přesahuje základnu, aby zobání nezvlhlo a nekazilo se.

„Praktická jsou i krmítka tubusová, která dobře chrání potravu před znečištěním. Navíc se zde ptáci příliš nepotkávají, a minimalizuje se tak přenos infekcí. Máme-li krytý balkon, nemusí mít krmítko ani stříšku, stačí jednoduchý dřevěný tác. Pozor ale na skleněné plochy, jako jsou okna a dveře. Krmítko by mělo být umístěno přímo u nich, nikoliv třeba na zábradlí dva metry od skla. Pak ptákům hrozí, že do něj narazí a zabijí se,“ nabádá Dita Hořáková.

Vyrobte si krmítko sami

Krmítko si můžeme lehce vyrobit i doma. Nesolený tuk, nejlépe lůj nebo sádlo nakrájíme na menší kousky a pomalu roztopíme. Jakmile začne tuk opět tuhnout, přimícháme do něj semena a drcená jádra vlašských či lískových ořechů, konopí, proso, mák, řepku, len, pšenici, ovesné vločky, sezam, loupaná dýňová semena nebo rozinky. Vše pak nalejeme do květináče, do půlky kokosového ořechu nebo ve směsi můžeme obalit šišky a zavěsíme.

„Na krmítku se v žádném případě nesmíme zbavovat kuchyňských zbytků, jako jsou všechna slaná, kořeněná, přepálená, uzená nebo plesnivá a zkažená jídla. Ptákům způsobují těžké zažívací potíže a leckdy i smrt,“ varuje Dita Hořáková. A nezapomeňme, že ptáci potřebují i v zimě pít, proto by mělo být u krmítka i pítko.

Na co si dát pozor

Pokud chceme krmit vodní ptáky, jako labutě, kachny, lysky či racky, tak jedině rostlinnou potravou, tedy salátem, listy zeleniny, hrachem či cizrnou. Pečivo je nevhodné!

Základna krmítka by měla být nejméně 20 x 20 cm, aby měli ptáci dost místa a vešly se tam i větší druhy jako třeba kos. Krmítko umístíme alespoň 1,5 m nad zemí a dva metry od nejbližších stromů či keřů, na kterých by mohli číhat predátoři.

Krmíme od listopadu do března. Množství potravy přizpůsobujeme aktuálnímu počasí. Více krmiva podáváme za mrazů a vysoké sněhové pokrývky.

Pozor na velké skleněné plochy v blízkosti krmítka. Ptáci do nich mohou narážet a vážně se poranit či zabít.