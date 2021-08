Stačí pár prken a špalíčky. Sestavte si mobilní ohniště z palety

Pro všechny, kteří by chtěli mít na zahradě ohniště, ale nedokážou se rozhodnout, kam ho umístit, má Láďa Hruška vpravdě šalamounské řešení. Mobilní ohniště, vyrobené ze staré palety, zkrátka postavíte tam, kde vám to zrovna dnes přijde nejlepší, ale zítra už to třeba můžete vidět zase úplně jinak… Do jeho středu zasadíme kotlík, který bude sloužit jako bezpečné ohniště.

Mobilní ohniště z palety | Foto: se svolením FTV Prima