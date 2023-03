Lovosičtí házenkáři rozehráli v sobotu vpodvečer na své palubovce extraligové čtvrtfinále proti Frýdku-Místku. Slezany, zejména díky druhému poločasu, zdolali 35:27 a v sérii vedou 1:0 na zápasy. Druhý duel je na programu hned zítra, start je opět v 17 hodin.

Lovci Lovosice ilustrační | Foto: Deník/Jakub Vítek

"Frýdek nás překvapil hrou v sedmi. Víme, jak to chceme bránit, ale bohužel jsme se s tím v prvním poločase nedokázali srovnat pozičně, chyběla aktivita a propadávaly nám míče na pivota," načal hodnocení prvního duelu lovosický kouč Roman Jelínek, jehož svěřenci se v první třicetiminutovce trápili a vyhráli ji o jediný gól.

"V poločase jsme si to trochu upravili a po změně stran už to fungovalo a dokázali jsme ty míče získávat. Celkově byl první poločas trochu nervózní, do druhého jsme vstoupili výborně a pak už jsme drželi otěže ve svých rukách a věděli jsme, že jsme v pozici, v níž chceme být, a dotáhneme to do vítězného konce," pokračoval v hodnocení trenér Lovců.

Ti rozhodli duel v úvodu druhého dějství. Prvních pět minut ovládli 5:1, na což už hosté nedokázali reagovat a Severočeši i díky 11 brankám Bogdaniče dokráčeli k pohodlné výhře.

"V sérii vedeme 1:0, ale zítřejší zápas začíná znovu od nuly a my nesmíme usnout na vavřínech s tím, že jsme dnes vyhráli vyšším rozdílem. Musíme se na to opět připravit, zanalyzujeme to, uděláme ještě video před zápasem, a vstoupíme do druhého zápasu tak, abychom i nedělní utkání zvládli," dodal Jelínek.

Házená, extraliga, čtvrtfinále play-off, 1. zápas:

Lovci Lovosice – Pepino SKP Frýdek-Místek 35:27 (15:14)

Nejvíce branek: Bogdanić 11/4, Chotěborský 5, Trkovský 4 – Gřešek 5, Bureš 4, Choleva 4/1.

Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Sedmimetrové hody: 4/4 – 2/2. Vyloučení: 5:3.

Stav série: 1:0.