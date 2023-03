Dva nula na zápasy! Lovosičtí házenkáři jsou krok od postupu do semifinále extraligy. Ve druhém domácím zápase proti Frýdku-Místku (33:29) to však byl pořádný boj. Rozhodl až finiš, v němž Lovci využili skvělých zákroků brankáře Artura Adamíka, a čtyř branek v řadě.

Házenkáři Lovci Lovosice ilustrační | Foto: Deník/Jakub Vítek

Osmapadesát minut šlo o vyrovnané utkání. Až v posledních dvou minutách zlomily Lovosice odpor soupeře. Klíčovým se stal výkon brankáře Adamíka. S ním vzrostl v posledních desítkách sekund i výkon na útočné polovině. Branka Trkovského a 32:29, který chytil míč ve výskoku a ještě ze vzduchu zakončil, byla vyvrcholením závěrečné lovosické převahy. Šibenice z dálky z ruky sobotního hrdiny Bogdaniče už jen podtrhla i druhou nadvládu Severočechů.

„Frýdek-Místek nás v obou zápasech trápil. Dnes to byl velmi těžký zápas a jsem rád, že se nám podařilo utkání otočit. Vedeme 2:0, dostali jsme tím soupeře trošku pod tlak, ale určitě za týden nečekám vůbec jednoduché utkání. Soupeř bude bojovat do poslední chvíle. Musíme zkusit Frýdek-Místek něčím překvapit, tak jak on překvapil nás. Rádi bychom sérii ukončili na hřišti soupeře," řekla po druhé výhře spojka Lovců Jaroslav Trkovský, který dotáhl své spoluhráče za výhrou devíti brankami.

Uragán po změně stran smetl Slezany! Lovci ve čtvrtfinále vedou

Trenér hostů Daniel Valo by se naopak do Lovosic rád vrátil, a nejen kvůli potenciálnímu pátému zápasu. "My bychom se do Lovosic rádi vrátili už kvůli té úžasné atmosféře, kterou tady diváci umí vytvořit. Je to pro domácí hráč navíc, ale motivuje to i nás," smekl klobouk před výtečnou kulisou.

"V obraně nám chyběla komunikace, znovu jsme nedokázali úplně dobře reagovat na hru soupeře sedm na šest. Navíc jsme po celý zápas neudrželi stabilní výkonnost a střídali dobré a špatné úseky. Nedokázali jsme zápas zlomit v náš prospěch, ať už díky neproměněné šanci nebo technické chybě," přidal svůj pohled trenér Lovosic Roman Jelínek. "V tomto máme rezervu a musíme se snažit udržet výkonnost na vysoké úrovni delší dobu."

Házená, extraliga, čtvrtfinále, 2. zápas:

Lovci Lovosice – Pepino SKP Frýdek-Místek 33:29 (16:15)

Nejvíce branek: Trkovský 9, Bogdanić 7/1, Horák 4 – Noworyta 8, Mucha 8/1, Choleva 5.

Rozhodčí: Marek Bareš – Jakub Uhlíř. Sedmimetrové hody: 1/1 – 2/2. Vyloučení: 3:5. ČK: Bureš (FRM).

Stav série: 2:0.