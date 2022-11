Vyrovnané utkání toho nejlepšího, co tuzemská házená nabízí, vyznělo po prvním poločase pro hosty z Lovosic, kteří vedli o jedinou branku. Ve druhém dějství se týmy klasicky přetahovaly o každý gól. V 51. minutě dokonce Lovci vedli o tři branky, jenže domácí sérii proměněných útoků zvládli vyrovnat. V samém závěru si navíc vzali oddechový čas a v poslední vteřinách Plzni vypálil dva body do tabulky Daniel Bláha. „Bohužel, myslím, že by zápasu slušela remíza, ale domácí chtěli asi více. Chci poděkovat našim fanouškům za skvělou podporu,“ řekl lovosický kouč Roman Jelínek. (vev)