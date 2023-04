Tohle nebylo nic pro slabé povahy! Lovosičtí házenkáři utekli hned dvakrát hrobníkovi z lopaty a po rozuzlení až v sedmimetrových hodech slaví úvodní výhru v semifinálové sérii v poměru 38:37.

Házenkáři Lovci Lovosice ilustrační | Foto: Deník/Jakub Vítek

Obhájce titulu vedl v poločase na severu Čech už o čtyři branky, Lovci ale po změně stran zabrali. Přesto když půl minuty před koncem zlikvidoval dělovku domácího Bogdaniče brankář Karviné Mokroš zdálo se, že je za stavu 28:30 rozhodnuto.

Jenže Lovci dokázali takřka nemožné. První zisk míče, 13 sekund do konce, 29:30. Hned po rozehrávce Slezanů druhý zisk míče a v poslední sekundě srovnání na 30:30!

Hala v tu chvíli vybuchla nadšením, hostující lavička se pořádně čertila, přestávka před sedmimetrovými hody sotva mohla vrátit tep obou táborů zpět do normálu.

V rozstřelu selhal ve 2. sérii domácí střelec Trkovský, hosté byli až do posledních pokusů neomylní. Na ten zamířil třetí nejlepší extraligový kanonýr Denis Harabiš, do té doby prakticky neomylný. Jenže Artur Adamík v brance Lovosic vytasil fantastický zákrok! V deváté sérii pak přidal další jeho kolega Jiří Günl a Lovci se díky tomu ujali vedení 1:0 na zápasy.

„Jednoznačně jsme byli šťastnější tým. Do zápasu jsme vstoupili špatně a nedodržovali jsme první půli to, co jsme si řekli. Obrana nefungovala a proto jsme také dostali za první půli osmnáct branek," hodnotil duel kouč Lovců Roman Jelínek. „Do druhé půle jsme šli s tím, že musíme věřit tomu systému, který jsme si připravili a hrát tak, jak jsme si před zápasem řekli. To jsme dodrželi a se štěstím jsme vstali z mrtvých. To stejné pak na konci první série sedmiček, kdy náš brankář chytil pátou soupeřova střelce. Sedmičky jsou o štěstí. Série bude vyrovnaná a zřejmě to tak bude i nadále,“ dodal.

„Chtěl bych poděkovat Karviné za super zápas. Je to play-off plné emocí a to bylo vidět i v dnešním zápase. Doufám, že se potvrdí slova našeho trenéra, že každý zápas bude takto vyrovnaný. Dal jsem sice osm branek, ale mám pocit, že na konci jsem spíš pomáhal Karviné k tomu, aby vyhrála. Atmosféra byla skvělá. Děkuji a těším se na zápas v Karviné,“ dodala spojka Lovosic Pavel Horák.

Série pokračuje ve středu v 19.30 na palubovce Karviné, do Lovosic se vrátí znovu v sobotu v 17 hodin.

Házená, extraliga, semifinále, 1. zápas:

Lovci Lovosice – HCB Karviná 38:37 (14:18)

Nejvíce branek: Horák 8/2, Motl 7/4, Bogdanić 7/4 – Fulnek 7, Harabiš 7/4, Solák 7/2.

Rozhodčí: Králiček, Letev. Sedmimetrové hody: 14/12 – 15/11. Vyloučení: 6:6.

Stav série: 1:0.