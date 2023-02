Už v poločase sebrali hostům vítr z plachet jasným vedením 26:15. „Nechtěli jsme v tomto duelu nic podcenit, protože nás v dalším kole čeká Karviná a do tohoto střetnutí jsme si nechtěli nést jakékoliv negativní věci. Jsem rád, že se dnešní duel odehrál ve vysokém tempu, neměli jsme v něm skoro žádná hluchá místa a cením si toho, že prostor dostali všichni hráči. Pro méně vytížené hráče to znamená zkušenosti,“ hodnotil duel zkušený křídelník Lovosic Jiří Motl.

Jak to viděli hosté? „Čekali jsme těžký zápas, který se také potvrdil. Mrzí mne, že nám utekl vstup do utkání, který měl soupeř výborný. Šance, které jsme si vytvořili, jsme neproměnili a to nás sráželo. Do druhé půle Lovosice vstupovaly již s dostatečným náskokem, ale jsem rád, že ho jednou tak nenavýšily v poločase druhém. My jsme soupeři dnes vstřelili dost branek, ale propadli jsme v obraně, na tom musíme zapracovat," viděl brněnský František Urban..

