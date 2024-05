Házenkáři Lovosic zvládli skvěle třetí zápas extraligové sérii o bronz. Na domácí půdě zaslouženě porazili Kopřivnici 35:26. Na zápasy tak vedou 2:1, k medaili chybí jedno vítězství.

Házenkáři Lovosic doma zvládli třetí utkání v sérii o bronz, Kopřivnici porazili 35:26. | Foto: Handball photo / Robert Grim

Severočeši do toho vlétli od samotného začátku, v utkání ani jednou neprohrávali. „Musím kluky pochválit, byl to velmi dobrý výkon. Bylo vidět, že máme sebevědomí. Dobré to bylo v obraně, několik důležitých zákroků předvedl Artur Adamík. Dařilo se nám v útoku. Zasloužené vítězství, jsem spokojený,“ řekl Deníku chvilku po zápase Roman Jelínek, trenér Lovců z Lovosic.

Jeho tým nakonec inkasoval tři červené karty. V 21. minutě jí dostal Matěj Fornbaum, v 29. minutě Giorgi Dichaminžia a ve 49. minutě Pavel Horák, se sedmi góly nejlepší domácí střelec. „Myslím si, že to pro nás ale nebyla komplikace. Byly tam takové nešťastné zákroky, je to kontaktní sport, dopadlo to tak, jak to dopadlo. Měli jsme náskok, takže jsme utkání zvládli. Jsem hlavně rád, že jsme napravili výkon z druhého zápasu, který se nám v Kopřivnici vůbec nepovedl,“ pokračoval Jelínek.

Čtvrté utkání se hraje na půdě Kopřivnice v sobotu 25. května od 14 hodin. Lovosice ho chtějí proměnit v bronzovou radost. „Musíme se nastavit daleko lépe, než tomu bylo v Kopřivnici naposledy. Hlavně je potřeba udržet klid. Přeci jen jde do tuhého a není potřeba, aby se to nějak vyhrotilo. Týmy hrají na hraně, ale rozhodně tam nevidím žádnou zákeřnost,“ dodal lovosický trenér.

Zdroj: Youtube

HK FCC Město Lovosice – KH ISMM Kopřivnice 35:26 (18:12)

Nejvíce branek: Horák 7, Kupa 6/2, Stach 4 – Ošmera 5/3, Zima 5, Brito Benítez 4. Rozhodčí: Králíček, Letev. Sedmimetrové hody: 2/2 – 3/3. Vyloučení: 4:5. ČK: Dichaminžia, Horák, Fornbaum (LOV). Stav série: 2:1.