Lovosičtí házenkáři válí! V Jičíně vyhráli 39:31 a připsali si tak už šestou výhru v řadě, díky níž si upevnili třetí příčku v extraligové tabulce.

Lovci Lovosice, ilustrační | Foto: Robert Grim Photographer

„Věděli jsme, co nás čeká a na utkání jsme se dobře připravili. Líbil se mi přístup hráčů k zápasu, myslím, že od začátku jsme byli o kousek lepší a to se nás drželo po celé utkání, které jsme měli vesměs pod kontrolou,. Z mého pohledu povedený duel a zasloužená výhra,“ uvedl kouč Severočechů Roman Jelínek.

„Dařila se nám hra jeden na jednoho, od začátku jsme hráli rychle a koncentrovaně. Byl to jeden z těch zápasů, které prostě musíme vyhrávat, jelikož tabulka pod námi je dost našlapaná a my chceme mít co nejlepší pozici pro play-off," dodal za hráčskou kabinu Pavel Chotěborský.

Extraliga pokračuje v sobotu, kdy Lovosice přivítají ve šlágru kola od 17 hodin druhou Karvinou.