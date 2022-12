Během sezony se vám protočili brankáři Adamík, Günl, Dohnal a dokonce i dorostenec Bartošík, proč?

Jirka Günl má problémy s kolenem, půjde na zákrok. Artur Adamík už by měl být ready, měl totiž problémy s kotníkem. Tonda Bartošík nám pomohl, kdy jsme nevěděli, jestli zvládne Artur plnou zátěž. A s Honzou Dohnalem teď panuje spokojenost, vždycky když nastoupil, tak nás překvapil.

V Lovosicích se znovu obnovila rezerva? Jak funguje rotace mezi A týmem a B týmem v Lovosicích?

Hráči, co nejsou v nominaci na extraligu, mohou hrát za béčko, mít alespoň nějaké herní vytížení. Komunikuji s trenérem Šumou, který má béčko na povel, které hráče mu uvolníme.

Sledujete Jana Hrdličku v Polsku?

Sleduji, jsem s ním v kontaktu. Nedávno nás napadlo, že by bylo super, uspořádat mezi Kalishem a námi přátelské utkání. Uvidíme třeba to vyjde.

Hráč Pavel Chotěborský si vysloužil pozvánku do reprezentace, co na to říkáte?

Pavel vystřelil zraněním Jirky Motla. My o jeho kvalitách víme už delší dobu. Prokazujete to, co v extralize. Jsem za to rád. Reprezentaci mu přeji.

Kupa, Trkovský a Hnidák prodloužili smlouvu…

Jsem moc rád, je to kostra týmu. Tyhle podpisy jsou budoucnost týmu.

Lovosice mají na svých sociálních sítí seriál Jsme jeden tým, jak to vzniklo?

Přišel s tím Michal Krásný, je to jeho projekt. Dohodl se s námi, že bude natáčet i v kabině, mně to nevadí. Takový seriál by měl skončit happy endem. Poslední díl by měla být medaile, snad mu to nezkazíme (smích).

AUTOR: JAKUB VÍTEK