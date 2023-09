Lov zůstal neúspěšný. Ani letos se lovosickým házenkářům první zápas na domácí palubovce, tradiční Otvírák na zimním stadionu, nepovedl. Brnu především kvůli zpackané první půli a nepřesné mušce v koncovce zápasu podlehli 24:25.

Otvírák házená extraliga 2023/2024, Lovci Lovosice - Brno | Foto: Lovci Lovosice

„Chtěli jsme odčinit loňskou prohru, bohužel nám to nevyšlo,“ smutnil po utkání brankář Artur Adamík, jenž dobrým výkonem držel naděje svých spoluhráčů na smazání čtyřbrankového manka z úvodního dějství.

„Věřil jsem celých posledních deset minut, že to otočíme. Bohužel v poslední minutě a půl jsme měli dva zisky míče, které jsme ale neproměnili v gól,“ mrzel ho neúspěšný konec spanilé stíhací jízdy.

„Myslím, že v prvním poločase jsme si nějakým způsobem nevěřili, možná tam byla i nervozita, což se může stát, protože to byl první domácí zápas před neskutečným publikem. Do druhého poločasu jsme vstoupili tak, jak jsme měli hrát celý zápas, bohužel v koncovce to nevyšlo. Měli jsme také nízkou úspěšnost střelby, což je v zápase, kde padá tak málo branek, klíčové.