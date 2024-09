Malé drama se odehrálo hned na začátku cesty Lovců na sever Moravy, když porucha autobusu ukončila cestu našich hráčů hned po půl hodině cesty. Nakonec se podařilo alternativně vyřešit dopravní prostředky a Severočeši tak mohli i přes nepřízeň počasí vyrazit ke druhému kolu extraligy.

„Po prvním kole jsme si něco řekli, v týdnu jsme na tom pracovali a tentokrát se to zúročilo. Výsledek je fantastický, ale my ho nepřeceňujeme. Podali jsme výborný, koncentrovaný výkon po celých šedesát minut. Viděli jsme zápas Frýdku s Plzní, ve kterém byla na domácích hráčích od začátku vidět obrovská vůle po vítězství. Na to jsme se upozorňovali, že do toho musíme vstoupit úplně stejně. Klukům jsme celý týden říkali, že ten chtíč musí být na naší straně, což se nám povedlo tím začátkem,“ pochvaloval si vše Roman Jelínek, trenér Lovosic.

Střelecky se nejvíce dařilo předsezónní posile Danylu Khaianovi, který se trefil za záda frýdecko-místeckých brankářů hned osmkrát.

„Není moc co hodnotit. Lovosice byly od první minuty lepší ve všech herních činnostech. Zápas jsme nezvládli v hlavách. Nic z toho, díky čemu jsme porazili Plzeň, jsme tentokrát nepředvedli,“ stručně pravil velmi zklamaný Daniel Valo, koučPepino SKP Frýdek-Místek.

V úterý 24. září nastoupí Lovosice v tomto ročníku poprvé v domácí hale. Od 17 hodin se utkání s celkem Talent tým Plzeňského kraje, který je vicemistrem minulé sezony.

Pepino SKP Frýdek-Místek – HK FCC Město Lovosice 23:35 (12:19)

Nejvíce branek: Choleva 5, Bureš 4, Rumian 3 – Khaian 8, Chotěborský 7, Heřmanovský 5.

Rozhodčí: Jiří Králíček – Milan Letev. Sedmimetrové hody: 3/2 – 5/3. Vyloučení: 5:3. Diváci: 237