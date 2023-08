Lovosičtí házenkáři vstoupili do zápasové přípravy na novou sezónu. V domácím dvojzápase zdolali německý Bad Blankenburg 33:31 a 30:27. Trenér Jelínek ale viděl soustu nedostatků.

Házenkáři Lovci Lovosice ilustrační | Foto: Deník/Jakub Vítek

„V mých očích je to zklamání. Celé to je o přístupu. Kvalitu máme, i když jsme se tolik systému nevěnovali, v určitých pasážích to nevypadalo špatně, ale pak jsou momenty, kdy si myslíme, že se soupeř porazí sám, nechá nás dát jednoduché branky a nahází nám to v obraně do rukou, což se samozřejmě nestalo,“ nebral si lovosický lodivod v hodnocení dvojzápasu servítky.

Podobně mluvil také Pavel Chotěborský, jemuž se nelíbil zejména druhý poločas druhého střetnutí. „První poločas jsme vyhráli o deset branek, ve druhém jsme ale dostali 21 gólů, což si nemůžeme dovolit. Kdybychom celý zápas předvedli takový výkon, jako v úvodní půlhodině, dostaneme od každého.“

Už v úterý čeká Lovce Memoriál Františka Arnošta, následovat budou utkání s Einheit Plauen (Německo) a dvojzápas Hubo Handbal (Belgie).