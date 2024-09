Toto výrazné číslo hnalo kupředu oba týmy. V prvních minutách se celky přetahovaly, od 20. minuty byla v popředí spíše Dukla. Ta ve 24. minutě vedla ještě o tři branky, do poločasu však skórovala už pouze jednou, zatímco soupeř hned pětkrát, a tak domácí nakonec šli do druhé části s jednobrankovým vedením.

Díky čtyřem gólům v řadě pak zase Dukla rychle skóre otočila, v poslední desetiminutovce už se hrálo často za vyrovnaného stavu. V 59. minutě poslal Jiří Motl Lovce ze sedmičky do vedení, přesně o 60 sekund později ale srovnal Jakub Krušberský. Více už nestalo. Oba týmy si zaslouženě body rozdělily po remíze 33:33.

„Pro nás škoda. Zápas jsme neodehráli úplně nejlíp, těžko říct, čím to bylo, jestli kluci byli malinko svázaní atmosférou. Bylo to od nás trošku kostrbaté. Dukla zase hrála super, takže myslím, že se ten zápas musel líbit. Bylo to ale vyrovnané, takže si myslím, že remíza je spravedlivá. Remíza na zimáku ještě nebyla, takže uvidíme, co to přinese," řekl pro web handball.cz Roman Jelínek, trenér Lovosic.

Remízou dopadl vzájemný zápas Lovosic a Dukly po deseti duelech. Naposledy se tomu tak stalo 27. března 2022. Tenkrát se jednalo o čtvrtfinálový zápas, který později rozhodly sedmičky ve prospěch hostujících Lovců.

„Byl to krásný zápas se spoustou diváků. Dramatické utkání až do konce. Oba týmy mohly vyhrát a asi lepší reklamu na házenou v Čechách mít nejde. Jsem spokojený," nechal se slyšet Daniel Kubeš, trenér Dukly Praha.

HK FCC MĚSTO LOVOSICE – HC DUKLA PRAHA 33:33 (19:18)

Nejvíce branek: Kupa 5, Trkovský 4, Khaian 4, Heřmanovský 4 – Josef 6, Vojtela 5, Rakouský 5. Rozhodčí: 5/4 – 2/1. Sedmimetrové hody: 5/4 – 2/1. Vyloučení: 2:4, ČK: 59. Melich (DUK). Diváci: 2494.