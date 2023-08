Pořádně zostra vstoupí do nové sezony házenkářští Lovci z Lovosic. Hned v prvním kole, které je na programu už ve čtvrtek 31. srpna od 18.00 hodin, vyběhnou jako poslední bronzový medailista elitní ligy na palubovku mistra z Plzně.

Pálí lovosická spojka a reprezentant Jaroslav Trkovský. | Foto: Lovci Lovosice

„Plzeň je velmi těžký soupeř, se kterým z loňského roku nemáme dobrou bilanci. Ale v přípravě jsme se přesvědčili, že dobrou a rychlou házenou hrát umíme a tímto se také budeme chtít v Plzni prezentovat a zvítězit,“ říká na klubovém webu křídelník Pavel Chotěborský. Mezi jeho spoluhráči už byste marně hledali Tima Bogdaniče, Sergeje Petryčenka a Lukáše Malého, kteří tým opustili. Naopak severočeský klub udržel velezkušeného vítěze Ligy mistrů Pavla Horáka.

„Máme před sebou první duel hned na palubovce obhájce titulu a je jasné, že ke stejnému cíli bude chtít Plzeň dojít i letos. Určitě se všichni těšíme, že už sezóna začíná a že si budeme moci ověřit, jak jsme kluky dokázali připravit. V přípravě všichni makali na 100% a i v přípravných duelech bylo znát, že naše výkonnost jde nahoru. Bohužel stejně jako v loňské sezóně, už do prvního duelu nebudeme v plné síle, ale my se s tím znovu pokusíme srovnat co nejlépe to půjde,“ burcuje trenér Martin Hríb.

FOTO: Byli jste na poháru v Brozanech? Najděte se na fotkách!

I mistr ze západočeské metropole musel počítat personální ztráty, když přišel o čtveřici hráčů Nejdl, Režnický, Tonar a Chmelík. Do týmu přivedl Čurčiče z izraelského Ramhat Hashron a strakonické duo Kaplan – Nový.

„Já se budu opakovat jako každý rok. Chci, abychom podávali výkony na hraně toho, co dovedeme. A v tom okamžiku budeme patřit k těm nejlepším v extralize," říká plzeňský trenér Petr Štochl.