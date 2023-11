Házenkáři Lovosic zdolali ve čtvrtfinále Českého poháru Jičín 35:33 a postoupili mezi čtyři nejlepší celky. Pozitivem byl také návrat domácího Jaroslava Trkovského.

Ohlasy po čtvrtfinále Českého poháru Lovosice - Jičín | Video: Lovci Lovosice

"Chtěli jsme zátěž rozložit mezi všechny kluky a hrát v tempu, oboje se nám myslím povedlo. Jediný neduh, který vidím, je 33 obdržených branek, což je prostě moc, rádi bychom to dostali pod třicet gólů, což se nám ale stále nedaří," hodnotil duel domácí kouč Roman Jelínek. "Jinak ale zápas splnil to, co jsme chtěli a jsme rádi, že jsme na konci byli o dva góly lepší a postoupili jsme do semifinále," dodal.

Severočeši tak doplnili moravské trio Brno, Karviná a Zubří, los semifinálových duelů, které se hrají na začátku prosince, je na programu v pondělí. Už v sobotu se Lovci vrátí po reprezentační přestávce do extraligového kolotoče, na domácí palubovce vyzvou v repríze loňského boje o bronz jednoho z pohárových semifinalistů, a sice Zubří. Start je v hale Chemik v 17 hodin.