Hororové semifinále za sebou mají házenkáři Lovosic. Ve třetím utkání podlehli na palubovce Karviné vysoko 21:35 a o víkendu budou na své půdě odvracet vyřazení.

Baník Karviná - Lovosice, ilustrační foto | Foto: se souhlasem HC Baník Karviná

Slezané položili základní stavební kameny k úspěchu už v první půli, kterou ovládli 21:12. S téměř čtyřiceti procentní úspěšností jim navíc zachytali brankáři, přičemž jejich produktivita v útoku dosáhla 80 procent.

„Karviná zvítězila zaslouženě, my jsme jim to ale usnadnili. Je nepochopitelné, že jsme v semifinále předvedli takový výkon,“ čertil se proto po právu trenér Lovců Roman Jelínek.

„Utkání nám bohužel hrubě nevyšlo, chybělo nám nasazení i sebeobětování, což mě mrzí. Musíme to hodit za hlavu a připravit se na další zápas. Všechno je pořád otevřené, uděláme maximum pro to, abychom se do Karviné vrátili,“ dodal.

Házená, extraliga, semifinále, 3. zápas:

HCB Karviná – HK FCC Město Lovosice 35:21 (21:12)

Nejvíce branek: Harabiš 7/1, Živanov 6, Růža 4 – Kupa 6, Motl 3/2, Holubec 2. Rozhodčí: Šlezingr, Špunar. Sedmimetrové hody: 2/1 – 5/3. Vyloučení: 5:3. ČK: Solák (KAR). Diváci: 1 100.

Stav série: 2:1.