Letos si mysleli na finále, možná i na extraligový titul. Lovosičtí házenkáři nakonec urvali bronzové medaile. Stejně, jako před rokem. Jedno zajímavé prvenství ale klub ze severu Čech získal. Jan Kupa (24 let), střední spojka Lovosic, se stal nejlepším extraligovým střelcem. Nasázel 213 branek.

Jan Kupa, házenkář Lovosic, se stal nejlepším střelcem extraligy. | Foto: Handball photo / Robert Grim

„Jsem hlavně rád, že jsme dokázali získat bronz. Titul nejlepšího střelce je takový bonus,“ přiznala skromně opora lovosických Lovců.

Honzo, letošní sezonu jste zakončili opět bronzem. Jste spokojený?

Kdyby nám někdo před sezónou řekl, že budeme třetí, asi bychom byli zklamaní. Chtěli jsme vylepšit umístění z loňské sezóny. Bohužel ten zdravotní stav se vyvíjel tak, jak se vyvíjel. Se třetím místem nakonec panuje spokojenost.

Ta marodka, která váš během play-off potkala, byla opravdu početná. Zažil jste to někdy?

Letos to bylo v takové míře, kterou jsem ještě nezažil. Na druhou stranu se tým skvěle vyrovnával se zraněnými a kluci, co nedostávají tolik příležitostí, se ukázali v dobrém světle.

Pojďme ještě k té sérii o bronz. Kopřivnice byla hodně houževnatý soupeř, viďte?

Velmi těžká a tvrdá série. Kopřivnice čekala na medaili strašně dlouho. Navíc jsme věděli, že letos se jim velmi daří. Spíš jsme se ale soustředili na nás. Bylo potřeba se v hlavách nastavit na to, že jdeme bojovat „alespoň“ o bronz.

Vy jste nasázel za celou sezonu 213 branek a stal se králem extraligových střelců. Měl jste o tabulce kanonýrů přehled?

Budu upřímný když řeknu, že jsem se občas na tabulku podíval. Ale že bych po každém zápase sledoval, jak jsem se posunul? Tak to určitě ne. Jsem hlavně rád, že jsme dokázali získat bronz. Tohle beru jako takový příjemný bonus.

Vyberete nejhorší a nejlepší zážitek z celé sezony?

Nejhorší zážitek asi situace, jak nás během play-off, tedy nejdůležitější části sezóny, kosila zranění. Byla to asi noční můra většiny z nás. Naopak nejlepší zážitek byl ten, jak se celý tým dokázal semknout a držet spolu v těchto nepříjemných chvílích.

Pojďme k vám. Jak jste se vůbec dostal k házené?

Rodiče trénovali, táta k trénování ještě hrál, sestra hrála. Takže u mě bylo od narození jasné, co se mnou bude. Díky házené jsem poznal strašně moc dobrých přátel a kamarádů. To je asi to nejlepší.

V Lovosicích hrajete extraligu už šest let. Jaké máte cíle do dalších sezon?

Pokračovat v dobré práci a zlepšovat se. Myslím, že teď jsou v klubu všichni nastavení správným směrem. Jde to za poslední roky vidět i na výsledcích. Doufám, že nám to přinese i ten tolik vytoužený titul pro celé Lovosice.

A co vaše osobní budoucnost?

Do budoucna bych si chtěl určitě vyzkoušet nějaké zahraniční angažmá, pokud to bude možné. Láká mě poznat úplné jiné prostředí. Stále však mám platnou smlouvu v Lovosicích, takže teď rozhodně nic neplánuji.

Jak trávíte volno mezi sezonami?

Po této náročné sezóně si dopřeji pár dní volna. To mi ale stejně moc dlouho nevydrží. Takže si chodím zahrát fotbal a hodně času trávím na tenisových kurtech. Na červen budeme mít individuální plán a letní přípravu začínáme 15. července.