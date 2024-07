„Zajímavý ale neznámý soupeř. Podle prozatímních dostupných informací je to tým, který loni vypadl ve druhém kole EHF cupu jako my, po výrazné prohře od Tureckého Besiktase. Zároveň je to finalista Kosovské ligy. Jsem rád, že je to soupeř, se kterým jsme nikdy nehráli. Na konfrontaci se moc těším, protože to je ten smysl hrát evropské poháry. Setkávat se s jinou kulturou, jiným stylem házené a hrát kvalitní zápasy. Čerpat z toho všeho další zkušenosti," řekl pro klubový web trenér Roman Jelínek.

V loňském roce Lovci startovali ve stejné soutěži a los k nim nebyl příliš milosrdný v podobě slovenského šampiona Tatranu Prešov. Slovenský mistr Lovosice vyřadil a vystavil jim tak stopku až do dalšího ročníku soutěže. Soupeř z Kosova pro sezónu 2024/2025 loni nastoupil ve stejné soutěži jako Lovci a rovněž vypadl ve 2. kole ve dvojzápase proti tureckému celku Besiktas Safi Cimento (24:43, 28:40).

Lovci odehrají první utkání na domácí palubovce (19. – 20. 10.) , druhý zápas (26. – 27. 10.) pak na půdě soupeře.

„Z prvních informací vím, že je to jeden z nejúspěšnějších klubů v zemi s mnoha tituly. Já osobně se na zápasy s tímto týmem těším, i když vím, že to nebude nic jednoduchého. Věřím, že se na soupeře dobře připravíme a postoupíme tak do dalšího kola Evropského poháru," přiznal Jan Kupa, spojka Lovosic.

„Poháry hrajeme právě pro tu možnost konfrontace s týmy z jiných soutěží. Jsem v první řadě šťastný, že jsme nedostali nikoho z českých nebo slovenských týmů a uvidíme zase jiný druh házené. Kosovo a Balkán obecně je určitě těžký soupeř hlavně na jejich domácí půdě, ale věřím, že jsme schopný se přes něj dostat do dalšího kola," dodal Jan Landa, sportovní ředitel klubu.

