Úřadujícímu mistrovi z Karviné v semifinále podlehli 1:3 na zápasy. Přesto mají lovosičtí házenkáři stále o co hrát. Příští víkend rozehrají sérii o bronz proti Zubří. „Motivaci máme stále velkou, medaile nebyla v Lovosicích osm let,“ zdůraznil trenér Lovců Roman Jelínek.

Trenér Lovci Lovosice Roman Jelínek | Foto: Lovci Lovosice

I přes výborně rozehranou sezónu budete nakonec hrát „jen“ o bronz. Je to zklamání?

Po každé prohrané sérii je zklamání. Základní část nám vyšla výsledkově velice dobře. Po jejím konci byly odskočené tři týmy, my, Plzeň a Karviná. Jak se však říká play-off je jiná soutěž. Vypadli jsme s týmem, který patřil tuhle sezónu mezi ty tři nejlepší, takže to není žádná tragédie. Nicméně v tuhle chvíli zklamání určitě všichni cítí.

Co vám chybělo k tomu, dotáhnout sérii s Karvinou do postupového konce?

Zkušenosti s touhle pokročilou fází play off. Karviná to hraje každý rok a ví o čem to je. Není to jen o kvalitě, ale o odhodlání a vůli udělat pro postup vše. My jsme se snažili hrát takticky a systémově. Jenže k tomu občas chyběla osobní odvaha jít do nějakého rizika, hrát na hraně, zvýšit důraz nebo skočit tam, kde to bolí. To mi tam trochu chybělo hlavně v prvních poločasech. Největším faktorem, ale byla úspěšnost střelby. Brankář Mokroš vytáhl důležité zákroky i z vyložených šancí a bohužel našim brankářům tato série kvalitativně moc nevyšla.

Všechna utkání byla jako přes kopírák (tedy špatný vstup do zápasů a pak už jen honění manka), proč se nepovedlo ponaučit hráče z předchozích duelů?

To je otázka spíš na hráče. My jsme se o tom bavili, upozorňovali jsme na to. Karviná takhle hraje, vletí do zápasu a pak postupně odpadá. Jenže kromě třetího utkání jsme si s tím nevěděli rady. Je tam spoustu faktorů, které to ovlivní. V první dvou utkání nám dělali problém souboje jeden na jednoho ve kterých má Karviná velkou kvalitu hlavně tedy první poločasy. V těch druhých už jsme s tím větší problém neměli. Pak už jsme na to reagovali změnou a myslím, že to fungovalo, ale tyhle vyrovnaná utkání jsou o detailech a výkonech brankářů a bohužel Karvinští brankáři v téhle sérii měli větší kvalitu než ti naši.

Duelům o bronz předchází další reprezentační pauza. Nebojíte se, že hráči vychladnou? Nebo to bude naopak příležitost vyčistit hlavy po nepovedeném semifinále?

Myslím, že pro nás je to ku prospěchu. Vyčistíme hlavy, oklepeme to zklamání, vyléčíme nějaké lehčí zranění, kvalitně potrénujeme a připravíme se na boj o bronz. My motivaci máme stále velkou. V Lovosicích nebyla medaile osm let, takže pro nás to byl i předsezónní cíl za kterým jdeme dál.

Jak toto „volno“ probíhá?

Někteří hráči jsou s reprezentací, někteří hráči potřebují trochu doléčit. Takže první týden využijeme trochu k rekondici a rozvoji činností jednotlivců a spolupráci v menších skupinách. Druhý týden už bude klasický. Věřím, že v plném počtu už budeme pilovat přípravu na Zubří.

Co očekáváte od zápasů proti Zubří?

Kvalitní házenou. Spoustu soubojů jeden na jednoho a dynamickou házenou s velkým tlakem do rychlého útoku. Víc nám napoví první zápas.