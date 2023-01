Proč Lovosice dvakrát prohrály s Plzní a všechny ostatní duely vyhrály?

V prvním zápase měla Plzeň obrovskou kvalitu a my byli jsme zbytečně nervozní a k tomu ještě podal fantastický výkon v bráně Talentu Herajt. To druhé utkání už bylo jiné, vezli jsme se na vítězné vlně, bohužel jsme podali špatný výkon v obraně. Ale upřímně, je pravda, že Plzeň pro nás v posledních letech není oblíbený soupeř.

Co pro vás znamená to, že Lovci dokázali dvakrát porazit Tatran Prešov?

Co se týče prvního utkání v Prešově, odjížděli jsme bez opor týmu Adamíka, Motla a Patrichenka. Takže tohoto vítězství si fakt cením. Utkání u nás podle mě rozhodl jejich brutální program, který mají doopravdy náročný. Vážím si toho vítězství, ale toto byl prostě fakt, který na to měl objektivně vliv.

Lovosická mládež patří ve všech kategoriích mezi první dva celky tabulky, přesto v různých reprezentačních nominacích se Lovci nenacházejí, čím si to vysvětlujete?

Nevím, co k tomu mám říct. Osobně mi to vadí, že nejsou zvaní do výběrů. Je to nějaký výběr lidí, kteří kolem reprezentací jsou. Nechci tady brečet, naši hráči reprezentovat chtějí, věřím tomu, když nepovolí a budou neustále makat, tak se tam podívají.

Jaký to je podle vás pro ty kluky, kteří se o to snaží a chtějí reprezentovat?

Je to pro ně těžké, ale nesmí přestat makat. Je pravda, že pár věcí osobně nechápu. Náš hráč v době, kdy měl zlomený prst, tak pozvánku dostal, nyní když hraje, tak jí nedostal. Je to otázka spíš na realizační týmy reprezentací. Komunikujeme o tom s hráči, aby k tomu neměli negativní přístup.

Jaroslav Trkovský nedávno prodloužil smlouvu a podává fantastické výkony, nejsou na tohoto hráče nabídky?

O žádných nevím. Jsem rád, že se mu daří. Věřím, že v tom bude pokračovat.

Každoročně se váš první zápas odehrává na zimním stadionu a má vždy nějaké téma, jako například v minulosti rozloučení s Janem Landou nebo věříme v naší mládež, už víte téma na ten příští zápas, tzv. „otvírák“?

Bude to jubilejní desátý ročník házenkářského festivalu, už to řešíme. Zatím, ale nic prozrazovat nebudeme.

Přijdou v zimě do Lovosic posily?

Máme vytipované hráče, nicméně si nemyslím, že přijdou v zimě.

Může být mezi těmi vytipovanými hráči třeba Martin Kocich z Brna, který v současné době podává výborné výkony?

Byli jsme s ním v kontaktu před dvěma lety než odešel z Nového Veselí do Brna. Přeji mu ať se mu daří, ale v tuto chvíli takového hráče nehledáme.

Bylo těžké prodloužit smlouvy s Trkovským, Kupou a Hnidákem?

Oboustranně to byla jasná volba, takhle rychlá jednání jsme snad ještě nikdy neměl.

Lovosice mají na svých sociálních sítí seriál s názvem Jsme jeden tým, změnilo to váš mediální obraz a celkově náhled na házenou jako sport?

To záleží na divácích, ale věřím, že ano. Že to baví a přináší to něco nového. Pro ty, co to ještě neviděli, tak těm to mohu jen doporučit.

AUTOR: JAKUB VÍTEK