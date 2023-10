Lovosickým házenkářům první utkání dvojzápasu 2. kola EHF European cupu nevyšlo, na domácí palubovce podlehli Prešovu 28:32 a v odvetě na Slovensku budou dohánět čtyřbrankové manko.

Házenkáři Lovci Lovosice ilustrační | Foto: Deník/Radim Tuček

Duel evropského poháru, který do Lovosic zavítal po dlouhých jedenácti letech, se hrál v bouřlivé kulise tvořené oběma tábory, bohužel ani tak nebylo v hale Chemik vyprodáno. Lovci předvedli proti favoritovi srdnatý výkon, ani ten ale nestačil.

„Za nás vidím problém v prvním poločase a obdržených osmnácti brankách. Měli jsme osm ztrát míče, ze kterých soupeř okamžitě a jednoduše skóroval. Díky tomu Prešov odskočil a my jsme museli pořád dohánět. Škoda závěru, kdy jsme určitě sahali po lepším výsledku do odvety. Myslím, že z naší strany to byl nejlepší zápas v této sezóně, z čehož mám radost a náš disciplinovaný výkon se mi líbil,“ líčil trenér domácího celku Roman Jelínek.

Odveta je na programu 21.10. v 18 hodin v Prešově.