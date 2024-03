Druhý mečbol už lovosickým házenkářům vyšel. V Zubří urvali těsnou výhru 25:24 a po vítězství 3:1 na zápasy postupují mezi nejlepší extraligovou čtyřku.

Házenkáři Zubří čtvrtý duel čtvrtfinále play-off extraligy s Lovosicemi o gól prohráli. | Video: Grůza Ondřej

Stejně jako v předchozích zápasech i tentokrát si Severočeši vypracovali poločasové vedení, ani ve čtvrtém zápase ale nedalo Zubří svou kůži lacino. V poslední půlminutě mělo dokonce závěrečný útok, ten ovšem zůstal neproměněný, spokojenější tak nakonec mohl být trenér hostů Roman Jelínek.

"Oproti třetímu zápasu jsme chtěli udělat změnu hlavně v nasazení a vrátit se k výkonům, které jsme předváděli doma. To se nám z pohledu obrany podpořené výkonem brankáře povedlo. Věděli jsme, že musíme hru trochu zpomalit, i proto padlo méně branek, než bylo v této sérii obvyklé," líčil po zápase. "Na konci jsme to mohli utnout dříve, ale zase jsme se tam trochu protrápili, nicméně jsem rád, že jsme nakonec byli šťastnější a vezeme domů to, pro co jsme si do Zubří přijeli, a to je postup do semifinále," oddechl si.

Stadion senzaci nedotáhl, přesto má za sebou nejúspěšnější sezónu v historii

Nezapomněl ovšem ani složit poklonu soupeři, kterému za vyrovnanou sérii poděkoval za hráče také Bohdan Mizera. "Klobouk dolů před soupeřem, má tým s velkým potenciálem," uvedl mimo jiné Jelínek. "Děkujeme Zubří za skvělé zápasy, které byly velmi náročné a se skvělou atmosférou," dodal Mizera.

V semifinále už na Jelínkův soubor čeká Karviná, hrát se bude opět na tři vítězství s tím rozdílem, že tentokrát začnou Lovci na palubovce soupeře.

Házená, extraliga, čtvrtfinále, 4. zápas:

HC ROBE Zubří – HK FCC Město Lovosice 24:25 (10:12)

Nejvíce branek: Palát 6, Mičkal 5/1, Kyryljuk 4 – Motl 7/2, Hniďák 6, Kupa 3.

Rozhodčí: Michal Hanák, Luboš Pavlíček. Sedmimetrové hody: 1/1 – 4/2. Vyloučení: 5:2. ČK: Dichaminžia (LOV)

Konečný stav série: 1:3.