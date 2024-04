Lovosičtí házenkáři v domácím prostředí před bouřlivou kulisou ovládli druhé semifinále extraligy 28:26 a srovnali stav série na 1:1 na zápasy.

Lovci se museli znovu vypořádat s obrovským množstvím absencí. Ačkoliv už se do hry vrátil Jiří Motl, stále chybí dlouhodobě zraněný Trkovský, krom něj přibyli na marodku ještě čtvrtý nejlepší střelec extraligy Jan Kupa a po 25 minutách zápasu také druhý nejlepší kanonýr soutěže Marek Hniďák.

I přes to Severočeši srdnatě bojovali, a byť jim ve druhé polovině prvního poločasu odešla střelba a úvodní dějství nakonec prohráli 11:13, dokázali se zmátořit a nakonec utkání dotáhnout do vítězného konce.

„Měli jsme jasný plán, co chceme hrát. Věděli jsme, že aby ten plán mohl fungovat, tak tomu musí všichni věřit a že musíme být disciplinovaní a neskutečně odhodlaní,“ líčil po utkání trenér domácích Roman Jelínek.

„Klukům jsem říkal, že není nic lepšího, než hrát před fantastickou atmosférou, která tady byla. Kluci to splnili do puntíku. Zápas byl pro ně extrémně fyzicky náročný, protože soupeř má rotaci hráčů větší než my. Obrovský klobouk dolů před kluky, kteří tam byli, ať už to byli čtyřicátníci Horák s Motlem nebo dorostenec Pokorný s loňským dorostencem Vojířem,“ chválil hrstku zdravých hráčů, která si sáhla opravdu na dno. Právě mladí odchovance Lovosic se nakonec stali jedněmi z ústředních postav.

„Zvládli jsme to hlavně takticky, v prvním poločase nás limitovala úspěšnost střelby. Ukázali jsme ale neskutečnou vůli a hlad po vítězství a to byl ten mix k tomu, že jsme ten zápas vyhráli,“ dodal Jelínek.

„V prvním poločase nás limitovala úspěšnost střelby. Obrana naopak šlapala dobře a třináct obdržených gólů za poločas je určitě nízké číslo. Ve druhé půli se nám to podařilo změnit a zápas jsme pak dotáhli do vítězného konce a budeme se snažit to zopakovat i za týden v Karviné,“ dodala mladá spojka lovosického týmu Pavel Vojíř.

Třetí zápas je na programu v sobotu 20. dubna od 18.00, kdy se hraje v Karviné, do haly Chemik se série vrátí o týden později v 19.30.

Házená, extraliga, semifinále, 2. zápas:

HK FCC Město Lovosice – HCB Karviná 28:26 (11:13)

Nejvíce branek: Horák 7, Motl 6/4, Chotěborský 5/1 – Patzel 9, Solák 5/1, Růža 3. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 6/5 – 1/1. Vyloučení: 2:2.

Stav série: 1:1.