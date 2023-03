Základní část extraligy mají lovosičtí házenkáři za sebou. V posledním utkání zdolali pražskou Duklu 33:31 a vyhoupli se do čela soutěže. Druhá Plzeň má ovšem ještě závěrečný duel v Kopřivnici k dobru. Právě ten rozhodne o tom, kdo půjde do play-off z prvního místa.

Házenkáři Lovci Lovosice ilustrační | Foto: Deník/Jakub Vítek

„Dukla odehrála super zápas. Ale my rozhodně nechceme v žádném zápase předvádět to, co jsme proti ní předvedli v prvních čtyřiceti minutách. Dukla svým způsobem o nic nehrála a proto je pro mne nepochopitelné, že nás přehrála v důrazu a chuti do hry. Nebyla z nás cítit energie,“ byl viditelně nespokojený lovosický kouč Roman Jelínek.

„Naštěstí se nám postupem času podařilo zaktivnit obranu a díky tomu získat nějaké míče. Proměnili jsme tři rychlé protiútoky a to do nás vlilo energii a zbláznilo diváky. Vzhledem k blížícímu se play-off vidím jako pozitivum, že i takový zápas s tak silným soupeřem jsme dokázali zvrátit ze stavu minus šest. Byla to pro nás dobrá příprava na play-off.“

Lovosice nakonec otočily nepříznivě se vyvíjející duel i díky deseti přesným zásahům Pavla Chotěborského. Ve čtvrtfinále mají zatím širokou škálu možných soupeřů, rozhodne se mezi Brnem, Jičínem, Novým Veselím, Kopřivnicí a Zubřím.