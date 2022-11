„S průběhem utkání jsme spokojení. Myslím, že zhruba od 10. minuty, kdy jsme odskočili na větší rozdíl, jsme zápas kontrolovali. Samozřejmě když budu chtít, určitě najdu nějaké věci, které se mi nelíbily, což si rozebereme na videu, ale jinak paráda. V týdnu jsme bojovali s virózou, takže jsme pošetřili nějaké hráče a jsem rád, že i tak jsme to s klidem dovedli do vítězného konce. Dařilo se nám docela dobře bránit, podpořili to i mladí hráči, těší nás, že jsme jim mohli dát šanci,“ zhodnotil střetnutí Roman Jelínek.